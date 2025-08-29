Mãe é presa suspeita de matar filho de 9 meses com veneno de rato

Uma mulher foi presa suspeita de matar o filho de nove meses com veneno de rato em São Paulo. Em nota enviada ao Correio nesta sexta-feira (29/8), a Secretaria de Segurança Pública informou que a criança chegou a ser socorrida em Sapopemba, Zona Leste da capital paulista, na terça-feira (26/8), mas não resistiu e morreu.

De acordo com laudo do exame necroscópico, o bebê foi envenenado. O 42° Distrito Policial instaurou inquérito e requisitou exames periciais, além de diligências no Centro de Educação Infantil onde a criança ficava e buscas na residência onde morava, além de endereços de familiares.

Segundo o g1, o bebê passou mal três horas depois de comer uma banana. A mãe é investigada por homicídio qualificado.

Veja a nota da Secretaria de Segurança Pública na íntegra: