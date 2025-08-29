Sogra mata genro a facadas para proteger a filha em Minas

Um homem de 34 anos foi morto a facadas nessa quinta-feira (28) no distrito de Três Barras, em Taparuba (MG), na Região do Vale do Rio Doce. A principal suspeita do crime é a sogra, mãe da companheira da vítima, que foi presa poucas horas depois.



Segundo a Polícia Militar, o homem morto é Thiago Alfredo Prata da Silva, que discutiu com a suspeita em frente a um bar da comunidade. Testemunhas relataram que a mulher estava exaltada, proferiu xingamentos e chegou a apontar o dedo para o rosto de Thiago. Após a discussão, ele teria se sentado em frente ao estabelecimento e, segundo relatos, foi atingido por vários golpes de uma faca, retirada da bolsa da suspeita.

Ainda de acordo com as testemunhas, a mulher desferiu um último golpe contra a vítima mesmo depois dele cair no chão. Thiago morreu no local.

A Polícia Militar iniciou buscas e localizou a suspeita escondida dentro de um guarda-roupas em uma casa na zona rural. Ao ser presa, ela disse que havia discutido com Thiago no dia anterior, já que ele era companheiro de sua filha, e que levou a faca consigo por temer ameaças contra a jovem. A mulher afirmou que, durante a nova discussão, a vítima teria tentado agredi-la, o que teria motivado os golpes.

A faca utilizada no crime não foi encontrada. De acordo com a suspeita, o objeto foi jogado em um córrego próximo, em área com criação de porcos, mas não foi localizado devido ao período noturno e à extensão do local.

O corpo de Thiago foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), e o caso segue sob investigação da Polícia Civil de Caratinga.