PRF leiloa mais de mil veículos com preços a partir de R$ 400

Ao todo, são 1.055 veículos, entre automóveis e motocicletas - (crédito: PRF/Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Piauí realiza, nos dias 3 e 4 de setembro, um leilão on-line com mais de mil carros apreendidos ou retidos no estado. Interessados devem se cadastrar no site Vip Leilões com pelo menos 48 horas de antecedência.

Leia também: Avião com 435kg de cocaína faz pouso forçado no Pará

Ao todo, são 1.055 veículos, entre automóveis e motocicletas. Os lances iniciais de carros são a partir de R$ 2.000 — com um Fiat Bravo 2012 — e, para motos, a partir de R$ 400 — com uma Dafra Zig 50 de 2012.

O leilão será realizado em quatro etapas, duas de veículos conservados e duas de sucata, reunindo veículos abandonados, recolhidos e apreendidos pela PRF durante fiscalizações e operações há mais de 60 dias nos pátios conveniados de Parnaíba, Piripiri e Bom Jesus.

Confira as etapas

Leilão 1 - Veículos conservados: 3 e 4 de setembro, às 9h. Veículos conservados nos pátios da PRF-PI. É dividido em dois dias em razão da grande quantidade de veículos



Veículos conservados: 3 e 4 de setembro, às 9h. Veículos conservados nos pátios da PRF-PI. É dividido em dois dias em razão da grande quantidade de veículos Leilão 2 - Veículos conservados (remanescentes): 11 de setembro, às 9h. Veículos não vendidos ou não pagos no Leilão 01. Lance mínimo: 70% do valor inicial

Veículos conservados (remanescentes): 11 de setembro, às 9h. Veículos não vendidos ou não pagos no Leilão 01. Lance mínimo: 70% do valor inicial Leilão 3 - Sucatas. 5 de setembro, às 9h. Veículos classificados como sucata ou não vendidos nos leilões anteriores

Sucatas. 5 de setembro, às 9h. Veículos classificados como sucata ou não vendidos nos leilões anteriores Leilão 4 - Sucatas (remanescentes): 17 de setembro, às 9h. Sucatas não vendidas ou não pagas no Leilão 3. Lance mínimo: 50% ou 10% do valor inicial.

Clique aqui para ler o edital do leilão.