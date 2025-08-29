InícioBrasil
PRF leiloa mais de mil veículos com preços a partir de R$ 400

Evento será realizado no formato on-line e em quatro etapas

Ao todo, são 1.055 veículos, entre automóveis e motocicletas - (crédito: PRF/Divulgação)
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Piauí realiza, nos dias 3 e 4 de setembro, um leilão on-line com mais de mil carros apreendidos ou retidos no estado. Interessados devem se cadastrar no site Vip Leilões com pelo menos 48 horas de antecedência.

Ao todo, são 1.055 veículos, entre automóveis e motocicletas. Os lances iniciais de carros são a partir de R$ 2.000 — com um Fiat Bravo 2012 — e, para motos, a partir de R$ 400 — com uma Dafra Zig 50 de 2012. 

O leilão será realizado em quatro etapas, duas de veículos conservados e duas de sucata, reunindo veículos abandonados, recolhidos e apreendidos pela PRF durante fiscalizações e operações há mais de 60 dias nos pátios conveniados de Parnaíba, Piripiri e Bom Jesus.

Confira as etapas

  • Leilão 1 - Veículos conservados: 3 e 4 de setembro, às 9h. Veículos conservados nos pátios da PRF-PI. É dividido em dois dias em razão da grande quantidade de veículos
  • Leilão 2 - Veículos conservados (remanescentes): 11 de setembro, às 9h. Veículos não vendidos ou não pagos no Leilão 01. Lance mínimo: 70% do valor inicial
  • Leilão 3 - Sucatas. 5 de setembro, às 9h. Veículos classificados como sucata ou não vendidos nos leilões anteriores
  • Leilão 4 - Sucatas (remanescentes): 17 de setembro, às 9h. Sucatas não vendidas ou não pagas no Leilão 3. Lance mínimo: 50% ou 10% do valor inicial.

Clique aqui para ler o edital do leilão. 

