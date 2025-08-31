Ônibus de turismo com 28 passageiros pega fogo em rodovia

Agilidade de motorista salvou a vida dele, do ajudante e 28 passageiros - (crédito: CBMMG)

Um ônibus que saiu de Campos dos Goytacazes, no Estado do Rio de Janeiro, trazendo turistas para Belo Horizonte, pegou fogo na rodovia MG-356, próximo a Muriaé (MG), na Zona da Mata. O incêndio aconteceu por volta de 2h deste domingo (31/8) e não deixou feridos.

Leia também: Incêndio em casa de recuperação de dependentes químicos deixa cinco mortos



Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo começou na parte traseira do ônibus, quando ele subia a Serra de Pirapanema.

Alertado por condutores de outros veículos que trafegavam pela estrada, o motorista, de 49 anos, parou o ônibus e, com ajuda de seu auxiliar, retirou todos os 28 passageiros, assim como as bagagens de cada um.

Leia também: Lula e RS decretam luto de três dias pela morte de Luis Fernando Verissimo



O motorista disse que tentou apagar o fogo com o extintor do ônibus, mas foi insuficiente. As chamas foram debeladas pelo Corpo de Bombeiros que usou 3 mil litros de água.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O ônibus, no entanto, teve perda total, restando apenas a estrutura metálica e o motor. Os passageiros foram realocados em outro ônibus para seguirem a viagem.