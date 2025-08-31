Lula e RS decretam luto de três dias pela morte de Luis Fernando Verissimo

O decreto oficial feito pelo presidente foi declarado em todo o país, em sinal de pesar pela morte de Verissimo, aos 88 anos de idade - (crédito: Dulce Helfer/Divulgação)

Em conjunto com o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), autoridades do Rio Grande do Sul decretaram, no último sábado (30/8), luto oficial pela morte do escritor gaúcho Luis Fernando Verissimo, ocorrida no mesmo dia. O governador do estado, Eduardo Leite (PSD), e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), acompanharam Lula com o anúncio de homenagem simbólica pelo período de três dias.

O decreto oficial feito pelo presidente foi declarado em todo o país, em sinal de pesar pela morte de Verissimo, aos 88 anos de idade. O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União. A morte do cronista foi confirmada no início da manhã, em Porto Alegre, após complicações causadas por um caso grave de pneumonia.

Em nota de pesar, Lula também destacou a relevância do escritor como cronista da vida cotidiana brasileira. "Dono de múltiplos talentos, cultivou inúmeros leitores em todo o Brasil com suas crônicas, contos, quadrinhos e romances. Criou personagens inesquecíveis, a exemplo do Analista de Bagé, As Cobras e Ed Mort", escreveu.

"Sua descrição bem-humorada da sociedade ganhou espaço nas livrarias e na TV, com A Comédia da Vida Privada. E, como poucos, soube usar a ironia para denunciar a ditadura e o autoritarismo; e defender a democracia. Eu e Janja deixamos o nosso carinho e solidariedade à viúva Lúcia Veríssimo – e a todos os seus familiares", acrescentou Lula.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Assinado por Eduardo Leite, o decreto de luto no estado do Rio Grande do Sul também foi publicado na edição extra do Diário Oficial. O comunicado destaca que a homenagem acontece "em vista de sua relevante trajetória como escritor e sua contribuição à cultura no Estado do Rio Grande do Sul".

Publicado em edição extra do Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa), o decreto assinado pelo prefeito da cidade, Sebastião Melo, ressalta que "Porto Alegre se despede de um grande jornalista, escritor e cronista. A cultura do Rio Grande do Sul e do Brasil tem um lugar reservado para Verissimo. Nossa solidariedade aos amigos e familiares, que suas contribuições permaneçam por muitas gerações".

Ele era um dos maiores nomes da literatura nacional. Ao todo, teve mais de 80 livros publicados e 5,6 milhões de cópias vendidas, entre crônicas, romances, contos e quadrinhos. O velório está ocorrendo na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

Verissimo deixa a esposa Lúcia Helena Massa e três filhos: Pedro, Fernanda e Mariana Verissimo. Ele tinha mal de Parkinson, problemas cardíacos e sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) em 2021. Um ano depois, recebeu um marca-passo.Filho do escritor Érico Verissimo, Luis Fernando publicou mais de 80 obras, entre elas As Mentiras que os Homens Contam, O Popular: Crônicas ou Coisa Parecida, A Grande Mulher Nua e Ed Mort e Outras Histórias.

*Com informações da Agência Brasil

Saiba Mais Brasil Família e admiradores se despedem de Luis Fernando Verissimo em Porto Alegre

Família e admiradores se despedem de Luis Fernando Verissimo em Porto Alegre Brasil Mega-Sena: veja o resultado deste sábado; prêmio é estimado em R$ 8 milhões

Mega-Sena: veja o resultado deste sábado; prêmio é estimado em R$ 8 milhões Brasil Condenação da Volks por trabalho escravo é histórica, diz procurador

Condenação da Volks por trabalho escravo é histórica, diz procurador Brasil Mãe é suspeita de envenenar o filho de 8 anos e a si mesma com 'chumbinho' em SP

Mãe é suspeita de envenenar o filho de 8 anos e a si mesma com 'chumbinho' em SP Brasil ABL publica nota sobre a morte de Luis Fernando Verissimo

ABL publica nota sobre a morte de Luis Fernando Verissimo Brasil Adolescente é internado por ameaçar psicóloga após entrevista à Felca; entenda