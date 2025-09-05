"Amazônia é uma espécie de abrigo, uma mãe da população", reflete ambientalista

O Dia da Amazônia é celebrado nesta sexta-feira (5/9). A data foi criada em 2007 para lembrar a importância do maior bioma do Brasil e a maior floresta tropical do mundo, presente em nove países da América do Sul, com mais da metade da área em território brasileiro.



Neste ano, a Amazônia ganha protagonismo mundial porque sedia a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), marcada para ocorrer entre 10 e 21 de novembro, em Belém (PA). O evento é um encontro global anual em que líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil discutem ações para combater as mudanças climáticas.

Ao Correio, Marcio Astrini, secretário-executivo do Observatório do Clima, destaca que o Dia da Amazônia é importante para lembrar o quanto o bioma está presente no dia a dia das pessoas, tanto para quem mora lá quanto para todo o país e até mesmo o restante do mundo. "Para quem está na Amazônia, a floresta é uma espécie de abrigo, uma mãe de populações que dependem dela para sobreviver. Populações extrativistas, indígenas, ribeirinhas", cita Marcio.

"Graças às chuvas da Amazônia nós conseguimos ter no nosso país uma agricultura tão forte que produz tantos alimentos para nós brasileiros e para o restante do mundo. E também é graças à Amazônia que as reservas das hidrelétricas abastecem as nossas casas. A nossa conta do supermercado, nosso prato de comida, a nossa conta de luz no fim do mês, ela também depende da existência dessa floresta, da manutenção da Amazônia viva", acrescenta o secretário-executivo do Observatório do Clima.

As 10 respostas mais procuradas no Google sobre Amazônia

O Correio questionou a assessoria de comunicação do Google sobre quais foram as dez perguntas mais buscadas na plataforma nos últimos doze meses. Veja as perguntas e respostas a seguir:

O que é Amazônia? É o maior bioma brasileiro e a maior floresta tropical do mundo. Está presente nos sete estados da Região Norte, além do Maranhão e Mato Grosso. A Amazônia abriga 85% das espécies de peixe da América do Sul; tem mais de 400 espécies de anfíbios; 1.300 e aves, mais de 400 mamíferos e mais de 40 mil espécies de plantas.

Qual a maior floresta do mundo? Floresta Amazônica.

O que é Amazônia Legal? A Amazônia Legal é compreendida pela totalidade dos estados do Acre, do Amapá, de Amazonas, do Pará, de Rondônia e de Roraima e parte dos estados do Mato Grosso, de Tocantins e do Maranhão. A região engloba uma superfície de aproximadamente 5.217.423 km² e correspondente a cerca de 61% do território brasileiro. Foi instituída com o objetivo de definir a delimitação geográfica da região política captadora de incentivos fiscais com o propósito de promoção do seu desenvolvimento regional.

A Amazônia é no Brasil? A floresta amazônica ocupa mais da metade do território brasileiro, mas o bioma se estende por países da América do Sul: Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela.

Qual a importância da Floresta Amazônica? O Ministério Público Federal destaca que a floresta garante as chuvas para boa parte da América do Sul e tem papel central no combate ao aquecimento global e às mudanças climáticas. Abriga imensa biodiversidade, com milhares de espécies de plantas e animais, algumas ainda desconhecidas ou pouco estudadas. É berço da maior bacia hidrográfica do mundo.

Como é o clima na Floresta Amazônica? O clima da Amazônia é caracterizado pela alta umidade e temperaturas consistentemente elevadas ao longo do ano. O bioma tem precipitação média anual entre 2.000 e 3.000 mm e temperaturas que raramente divergem da média de 26?°C.

Como é a vegetação na Floresta Amazônica? As florestas tropicais são conhecidas pela imensa biodiversidade e estrutura complexa, incluindo várias camadas de vegetação. Entre elas estão o dossel, o sub-bosque e o chão da floresta, cada uma hospedando variedades de flora e fauna.

Onde fica a Amazônia no Brasil? Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Maranhão, além de uma parte do Mato Grosso e do Maranhão.



Qual o tamanho da Floresta Amazônica? 5,5 milhões de quilômetros quadrados, distribuídos em nove países.

Floresta Amazônica é um bioma? Sim, e o maior do Brasil.

