Como funciona o Gás do Povo, novo programa do governo federal

Famílias com renda per capita de até meio salário mínimo (R$ 759) e inscritas no CadÚnico podem participar do programa Gás do Povo - (crédito: MinervinoJ?nior/CB)

O governo federal lançou, nesta quinta-feira (4/9), o programa Gás do Povo, que garante botijão de gás gratuito para famílias inscritas no CadÚnico. O evento de lançamento ocorreu em Belo Horizonte (MG) com participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O Gás do Povo substitui o Auxílio Gás e triplica o número de beneficiados. Segundo levantamento do governo, 15,5 milhões de famílias serão contempladas, o que corresponde a 50 milhões de pessoas aptas a receber o benefício. Diferente do anterior, que pagava o benefício em dinheiro, o Gás do Povo vai disponibilizar botijões, que podem ser retirados pelas famílias diretamente nas distribuidoras credenciadas.

A seguir, confira os principais destaques da medida.

Quando começa o programa Gás do Povo?

Os primeiros botijões começam a ser entregues em novembro, em um processo de transição do Auxílio Gás para o novo programa;

Em março de 2026, o Gás do Povo vai alcançar todas as 15,5 milhões de famílias.

Quem pode receber

Famílias com renda per capita de até meio salário mínimo (R$ 759) inscritas no CadÚnico;

Beneficiários do Bolsa Família (quem tem renda per capita de até R$ 218) tem prioridade;

Benefício é cumulativo com outros programas assistenciais.

Critérios para o recebimento

Para ter acesso ao benefício, é preciso ter os dados atualizados e sem inconsistências no Cadastro Único;

O CPF do responsável familiar inscrito no CadÚnico deve estar regular;

A conferência dos cadastros regulares é de responsabilidade do governo.

Como ter acesso ao benefício

Beneficiados podem retirar o botijão nas distribuidoras credenciadas. A comprovação de que o cidadão é beneficiário do Gás do Povo pode ser feita de quatro maneiras, ainda em fase de detalhamento:

Aplicativo Vale Digital para smartphones;

Cartão do programa Gás do Povo;

Cartão do Bolsa Família;

QR Code (por meio do catão do Cartão do Bolsa Família ou agência da Caixa Econômica Federal).

A quantos botijões o beneficiário tem direito

Famílias com 2 integrantes: podem receber até 3 botijões por ano. Cada vale tem prazo de quatro meses;

Famílias com 3 integrantes: podem receber até 4 botijões por ano. A validade é de três meses para cada vale.

Famílias com 4 ou mais integrantes: até 6 botijões por ano. A validade é de quatro meses.

Como encontrar uma distribuidora credenciada

Aplicativo do beneficiário vai exibir lista atualizada com todos os revendedores;

Distribuidoras cadastradas devem obedecer à identidade visual do programa em materiais de comunicação, veículos de transporte, nas portarias de revenda e nos botijões de GLP.

Distribuidoras com participação igual ou superior a 10% no estado devem garantir a oferta nos municípios sem rede credenciada;

Caso não tenha distribuidora credenciada no município, o beneficiário deve ir ao local mais próximo que forneça o serviço;

As empresas que desejam se credenciar no programa devem comparecer a uma agência da Caixa, além de estarem aptas a operar com o vale eletrônico.