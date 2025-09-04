Como funciona o Gás do Povo, novo programa do governo federal

O governo federal lançou, nesta quinta-feira (4/9), o programa Gás do Povo, que garante botijão de gás gratuito para famílias inscritas no CadÚnico. O evento de lançamento ocorreu em Belo Horizonte (MG) com participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
O Gás do Povo substitui o Auxílio Gás e triplica o número de beneficiados. Segundo levantamento do governo, 15,5 milhões de famílias serão contempladas, o que corresponde a 50 milhões de pessoas aptas a receber o benefício. Diferente do anterior, que pagava o benefício em dinheiro, o Gás do Povo vai disponibilizar botijões, que podem ser retirados pelas famílias diretamente nas distribuidoras credenciadas.
A seguir, confira os principais destaques da medida.
Quando começa o programa Gás do Povo?
-
Os primeiros botijões começam a ser entregues em novembro, em um processo de transição do Auxílio Gás para o novo programa;
-
Em março de 2026, o Gás do Povo vai alcançar todas as 15,5 milhões de famílias.
Quem pode receber
-
Famílias com renda per capita de até meio salário mínimo (R$ 759) inscritas no CadÚnico;
-
Beneficiários do Bolsa Família (quem tem renda per capita de até R$ 218) tem prioridade;
-
Benefício é cumulativo com outros programas assistenciais.
Critérios para o recebimento
-
Para ter acesso ao benefício, é preciso ter os dados atualizados e sem inconsistências no Cadastro Único;
-
O CPF do responsável familiar inscrito no CadÚnico deve estar regular;
-
A conferência dos cadastros regulares é de responsabilidade do governo.
Como ter acesso ao benefício
Beneficiados podem retirar o botijão nas distribuidoras credenciadas. A comprovação de que o cidadão é beneficiário do Gás do Povo pode ser feita de quatro maneiras, ainda em fase de detalhamento:
-
Aplicativo Vale Digital para smartphones;
-
Cartão do programa Gás do Povo;
-
Cartão do Bolsa Família;
-
QR Code (por meio do catão do Cartão do Bolsa Família ou agência da Caixa Econômica Federal).
A quantos botijões o beneficiário tem direito
-
Famílias com 2 integrantes: podem receber até 3 botijões por ano. Cada vale tem prazo de quatro meses;
-
Famílias com 3 integrantes: podem receber até 4 botijões por ano. A validade é de três meses para cada vale.
-
Famílias com 4 ou mais integrantes: até 6 botijões por ano. A validade é de quatro meses.
Como encontrar uma distribuidora credenciada
-
Aplicativo do beneficiário vai exibir lista atualizada com todos os revendedores;
-
Distribuidoras cadastradas devem obedecer à identidade visual do programa em materiais de comunicação, veículos de transporte, nas portarias de revenda e nos botijões de GLP.
-
Distribuidoras com participação igual ou superior a 10% no estado devem garantir a oferta nos municípios sem rede credenciada;
-
Caso não tenha distribuidora credenciada no município, o beneficiário deve ir ao local mais próximo que forneça o serviço;
-
As empresas que desejam se credenciar no programa devem comparecer a uma agência da Caixa, além de estarem aptas a operar com o vale eletrônico.
