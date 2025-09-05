Homem que matou namorada e deixou mala com partes em rodoviária é preso

A bagagem contendo o tórax da mulher, que não foi identificada identificada, foi deixada dentro de uma mala no guarda volumes da rodoviária - (crédito: Divulgação Polícia Civil)

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu, nesta sexta-feira (5/9), o homem suspeito de ter matado uma mulher e deixado a mala com a parte do corpo dentro de mala em um armário da rodoviária de Porto Alegre. O caso está sendo tratado como feminicídio, pois a vítima era namorada dele.

"Este homem não pode estar em condições de convívio na sociedade. É uma pessoa que tem capacidade de cometer crimes altíssima", afirma o delegado Mario Souza. O suspeito foi condenado em 2018 por matar e depois concretar o corpo da mãe.



A bagagem contendo o tórax da mulher, que não foi identificada identificada, foi deixada dentro de uma mala no guarda volumes da rodoviária. A descoberta foi feita por funcionários do local na segunda-feira (1º/9). A mala havia sido deixada há 12 dias.



Em 13 de agosto, braços e pernas já haviam sido encontrados dentro de uma sacola por um morador na Rua Fagundes Varela, no Bairro Santo Antônio. O laudo da perícia aponta que os restos mortais encontrados são da mesma pessoa, que teria cerca de 50 anos.

