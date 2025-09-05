Canonização de Carlo Acutis movimenta comunidade católica

No próximo domingo (7/9), a Igreja Católica viverá um momento histórico: a canonização de Carlo Acutis, jovem italiano que morreu em 2006, aos 15 anos. A cerimônia, presidida pelo Papa Leão XIV, poderá ser acompanhada em todo o mundo.

Carlo ficará conhecido como o primeiro santo “millennial”. Nascido em 1991, em Londres, e criado em Milão, o adolescente conquistou a Igreja com fé profunda. Devoto da Eucaristia, ele encontrou na internet uma ferramenta para compartilhar a devoção, criando um site que catalogava mais de 100 milagres eucarísticos em diferentes países.

Após a morte precoce do filho, Antonia Salzano, mãe de Acutis, teve um sonho em que viu Carlo com um testamento. Ao investigar, descobriu no computador de Carlo um verdadeiro “testamento espiritual”, reunindo registros, reflexões e todo o material sobre os milagres eucarísticos que ele havia preparado e divulgado na internet. A descoberta revelou não apenas a maturidade da fé do adolescente, mas também sua visão inovadora de usar a tecnologia para evangelizar.

Além disso, Carlo deixou passos concretos para viver a santidade no dia a dia. O chamado “Kit Santidade” reúne cinco práticas que guiavam sua vida: a Eucaristia, a devoção a Nossa Senhora, a leitura diária da Bíblia, a confissão frequente e o cuidado com os mais pobres. Para ele, a santidade não estava em feitos extraordinários, mas na fidelidade ao cotidiano e no amor ao próximo.

No mesmo dia, outro jovem também será canonizado: Pier Giorgio Frassati, universitário italiano destacou-se pelo espírito de serviço. Conhecido como o “apóstolo dos pobres”, dedicava os dias a visitar necessitados, doentes e trabalhadores em situação de vulnerabilidade. Sua vida curta, interrompida pela poliomielite, inspirou gerações pelo compromisso com o próximo e pela fé alegre e dedicada.

Celebração em todo o país

No Mato Grosso do Sul, a Paróquia São Sebastião, que recebeu o primeiro milagre de Acutis reconhecido pelo Vaticano, homenageará o beato durante toda a semana. No domingo (7/9), haverá a transmissão ao vivo da canonização, a chegada e a veneração de uma relíquia do corpo de Carlo, além de uma missa de Ação de Graças em homenagem a ele.

Leia também: Evento no DF reúne juventude para celebrar canonização de Carlo Acutis

Em Brasília, a Basílica de São Francisco de Assis, no Santuário da Asa Norte, recebe uma exposição dedicada a Carlo Acutis. O espaço exibe uma linha do tempo com a biografia do beato, uma réplica da tumba e parte da mostra sobre milagres eucarísticos, cuidadosamente preparada por ele antes de morrer.

Segundo Frei Flávio, reitor da Basílica, a mostra emociona os visitantes. “Carlo tinha apenas 15 anos, mas já entendia a força da internet como instrumento de evangelização. Ele deixou como um testamento espiritual essa exposição de milagres eucarísticos. Aqui, jovens e adultos podem conhecer sua história e rezar junto a ele”, disse ao Correio.

O religioso destaca ainda que a proposta da paróquia é dialogar com a juventude: “Pensamos essa exposição de forma simples e acessível, para comunicar com os jovens. Carlo falava a linguagem deles. Ele mesmo costumava dizer que a Eucaristia era sua ‘via expressa para o céu’”.

No dia da canonização, a paróquia será palco da Festa da Juventude, um grande encontro preparado pela Arquidiocese de Brasília. A programação terá início às 7h e seguirá até às 17h, com momentos de espiritualidade, música e convivência. O cardeal arcebispo Dom Paulo Cezar Costa participará da celebração e fará um encontro com os jovens às 10h. Logo depois, às 11h, será celebrada a missa solene em ação de graças pela canonização.

Durante todo o dia, haverá tendas temáticas com a proposta de vivenciar o “Kit Santidade” de Carlo Acutis. Além disso, a programação inclui apresentações musicais, praça de alimentação e a acolhida de relíquias de Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati.

“Queremos que esse dia seja uma verdadeira festa para a juventude. Carlo e Pier Giorgio mostram que a santidade é possível também para os jovens de hoje, no cotidiano, na simplicidade da vida”, afirma o Frei Flávio.

A importância de um santo jovem

A canonização de Carlo Acutis representa um marco para a Igreja. Até então, poucos santos tinham vivido tão recentemente e de maneira tão próxima à realidade dos jovens atuais. Sua história toca corações justamente por ser comum: um adolescente que estudava, gostava de videogames, usava boné e camiseta, mas que fazia da fé o centro de sua vida.

O reconhecimento de sua santidade mostra que a vida cotidiana, quando vivida com fé, também pode levar à santidade. Frei Flávio lembra uma das frases mais conhecidas de Carlo Acutis: ‘Todos nascem originais, mas muitos morrem como fotocópias. O importante é sermos santos do nosso jeito’.

Para Frei Flávio, esse é o grande legado de Carlo. “Ele nos lembra que a santidade não está nos feitos extraordinários, mas em viver o Evangelho no dia a dia. A canonização de um jovem de 15 anos é um convite para a Igreja e para a humanidade recuperarem valores como a bondade e a misericórdia.”

Quem é Carlo Acutis e por que ele vai se tornar santo

Nascimento e juventude : Nasceu em 1991, em Londres, mas cresceu em Milão, na Itália. Desde pequeno, mostrou devoção especial à Eucaristia

Uso da internet : Apaixonado por tecnologia, criou um site que reúne milagres eucarísticos documentados em diversos países. Esse trabalho hoje é traduzido em vários idiomas e percorre o mundo como exposição itinerante

Morte precoce : Morreu em 2006, aos 15 anos, de leucemia fulminante. Sua mãe relatou que ele deixou tudo preparado como um “testamento espiritual”

Beatificação : Em 2020, foi declarado beato após a Igreja reconhecer o milagre da cura de uma criança em Campo Grande (MS), atribuída à sua intercessão

Kit Santidade : Propôs cinco práticas de vida cristã diária: Eucaristia, devoção a Nossa Senhora, leitura da Bíblia, confissão e caridade

Canonização: No dia 7 de setembro de 2025, será proclamado santo junto de Pier Giorgio Frassati, tornando-se o primeiro santo millennial e padroeiro da internet