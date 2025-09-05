Mulher desaparecida é encontrada morta dentro de geladeira

Jovem desaparecida há 6 dias é encontrada morta dentro de geladeira no Rio das Ostras - (crédito: Tupi)

Thaissa Lino, de 27 anos, foi encontrada morta dentro da geladeira de uma casa alugada pelo companheiro dela, em Rio das Ostras, na Região doa Lagos, no Rio de Janeiro. A jovem estava desaparecida desde o último sábado (30/8).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Renan de Lorena não estava na casa, no bairro Cidade Beira Mar, e segue desaparecido. De acordo com testemunhas, ele foi visto no sábado saindo da residência pedindo um guarda chuva aos vizinhos, e depois desapareceu.

O corpo da jovem vai passar por exames no Instituto Médico Legal de Macaé (RJ) para investigar a causa da morte.

De acordo com a polícia, um ventilador estava ligado em frente à geladeira para tentar disfarçar o cheiro do corpo.

O caso está sendo investigado como feminicídio.