Evento no DF reúne juventude para celebrar canonização de Carlo Acutis

Um dos maiores eventos que reúne a juventude católica vai ocorrer no domingo (7/9), das 7h às 17h, na Basílica Santuário São Francisco de Assis. A atividade vai celebrar canonização de Carlo Acutis, conhecido como "padroeiro da internet". Haverá exposição de relíquia de 1º grau dele.
Segundo os organizadores, será um dia inteiro de música, adoração, bate-papo, confraternização, alegria, louvor e um "verdadeiro caminho para a Santidade".
Intitulado de Jovens a Caminho da Basílica, o evento contará com presença do arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cezar Costa. Os jovens poderão ouvir, dialogar e partilhar experiências de fé com o arcebipso. Além disso, os ministérios Nova Primavera e Jovem da Comunidade Shalon são algumas das atrações confirmadas.
Os participantes poderão vivenciar experiências inspiradas no chamado "Kit Santidade" criado por Carlo Acutis. Este "circuito" contará com cinco espaços rotativos, estimulando a vivência prática dos seguintes valores: ir à Santa Missa, confissão, adoração eucarística, oração do Santo Rosário, leitura da Bíblia, devoção ao anjo da guarda e obras de misericórdia.
"Uma caminhada de fé que promete momentos de encontro com Deus e muita espiritualidade", disse a Basílica Santuário São Francisco de Assis. A entrada é gratuita mediante doação de 1kg de alimento, ou objetivos e roupas para campanha social.
Quem é Carlo Acutis?
Carlo Acutis nasceu em 3 de maio de 1991 em Londres, na Inglaterra, e morreu aos 15 anos, em 12 de outubro de 2006 em Monza, na Itália, após ser acometido por uma leucemia classificada como fulminante.
Ele usou a tecnologia para evangelizar. Apaixonado pela eucaristia, o jovem criou um site com os principais milagres eucarísticos do mundo. A Basílica Santuário São Francisco de Assis destaca que Carlo viveu uma fé simples, alegre e profunda, mesmo enfrentando a doença.
Inicialmente, a canonização de Carlo Acutis havia sido marcada para 27 de abril, na Praça de São Pedro, como parte das celebrações jubilares dedicadas aos adolescentes. Com a morte do papa Francisco, em 21 de abril, logo após o domingo de Páscoa, a data foi alterada. O papa Leão VIV marcou a canonização de Carlo Acutis para 7 de setembro.
Programação do evento “Jovens a Caminho da Basílica”
- 7h - Bênção e abertura dos espaços do Kit Santidade
- 10h - Conversa com o arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cezar Costa
- 11h - Santa Missa
- 12h Almoço (leve o seu ou compre no local)
- 16h30 - Bênção final com o Santíssimo
- 17h - Encerramento
- * Além disso, haverá apresentações de bandas católicas e pregações com temáticas voltadas para o público jovem. Para maior comodidade, serão oferecidas opções de alimentação no local, com almoço e lanches a preços acessíveis.
Saiba Mais
- Cidades DF Segurança será reforçada na Praça dos Três Poderes para julgamento no STF
- Cidades DF PM prende homem armado que planejava matar duas mulheres em Planaltina
- Cidades DF Incêndio expõe falhas e desafios no tratamento de dependentes químicos
- Cidades DF PMDF prende homem por violência doméstica no Núcleo Rural Ponte Alta
- Cidades DF PMDF apreende drogas em Ceilândia após perseguição e cerco policial
- Cidades DF Incêndio em clínica: instituto Liberte-se faz pronunciamento após tragédia