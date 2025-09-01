Evento no DF reúne juventude para celebrar canonização de Carlo Acutis

O papa Leão VIV marcou a canonização de Carlo Acutis para 7 de setembro - (crédito: divulgação/Site Carlo Acutis)

Um dos maiores eventos que reúne a juventude católica vai ocorrer no domingo (7/9), das 7h às 17h, na Basílica Santuário São Francisco de Assis. A atividade vai celebrar canonização de Carlo Acutis, conhecido como "padroeiro da internet". Haverá exposição de relíquia de 1º grau dele.

Segundo os organizadores, será um dia inteiro de música, adoração, bate-papo, confraternização, alegria, louvor e um "verdadeiro caminho para a Santidade".

Intitulado de Jovens a Caminho da Basílica, o evento contará com presença do arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cezar Costa. Os jovens poderão ouvir, dialogar e partilhar experiências de fé com o arcebipso. Além disso, os ministérios Nova Primavera e Jovem da Comunidade Shalon são algumas das atrações confirmadas.

Os participantes poderão vivenciar experiências inspiradas no chamado "Kit Santidade" criado por Carlo Acutis. Este "circuito" contará com cinco espaços rotativos, estimulando a vivência prática dos seguintes valores: ir à Santa Missa, confissão, adoração eucarística, oração do Santo Rosário, leitura da Bíblia, devoção ao anjo da guarda e obras de misericórdia.

"Uma caminhada de fé que promete momentos de encontro com Deus e muita espiritualidade", disse a Basílica Santuário São Francisco de Assis. A entrada é gratuita mediante doação de 1kg de alimento, ou objetivos e roupas para campanha social.

Quem é Carlo Acutis?

Carlo Acutis nasceu em 3 de maio de 1991 em Londres, na Inglaterra, e morreu aos 15 anos, em 12 de outubro de 2006 em Monza, na Itália, após ser acometido por uma leucemia classificada como fulminante.

Ele usou a tecnologia para evangelizar. Apaixonado pela eucaristia, o jovem criou um site com os principais milagres eucarísticos do mundo. A Basílica Santuário São Francisco de Assis destaca que Carlo viveu uma fé simples, alegre e profunda, mesmo enfrentando a doença.



Inicialmente, a canonização de Carlo Acutis havia sido marcada para 27 de abril, na Praça de São Pedro, como parte das celebrações jubilares dedicadas aos adolescentes. Com a morte do papa Francisco, em 21 de abril, logo após o domingo de Páscoa, a data foi alterada. O papa Leão VIV marcou a canonização de Carlo Acutis para 7 de setembro.



Programação do evento “Jovens a Caminho da Basílica”