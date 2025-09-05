Quina, Dupla Sena, Lotomania e Super Sete e mais: resultados desta sexta

Confira o sorteio das loterias desta sexta - (crédito: Reprodução/Youtube)

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta sexta-feira (5/9), quatro loterias: os concursos 6819 da Quina; o 2856 da Dupla Sena; o 2819 da Lotomania e o 742 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 2,3 milhões, teve os seguintes números sorteados: 06-38-43-52-63.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 650 mil, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 4

Coluna 2: 0

Coluna 3: 1

Coluna 4: 4

Coluna 5: 7

Coluna 6: 9

Coluna 7: 1

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 04-05-21-22-30-32 no primeiro sorteio; 05-31-34-38-40-50 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 7,04 milhões.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 529 mil, a Lotomania apresentou os seguintes números: 00-13-16-19-24-28-35-38-44-46-52-53-62-69-71-75-77-79-86-89.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra: