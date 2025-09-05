Quina, Dupla Sena, Lotomania e Super Sete e mais: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta sexta-feira (5/9), quatro loterias: os concursos 6819 da Quina; o 2856 da Dupla Sena; o 2819 da Lotomania e o 742 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Quina
A Quina, com prêmio previsto de R$ 2,3 milhões, teve os seguintes números sorteados: 06-38-43-52-63.
A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Super Sete
Com prêmio previsto de R$ 650 mil, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:
Coluna 1: 4
Coluna 2: 0
Coluna 3: 1
Coluna 4: 4
Coluna 5: 7
Coluna 6: 9
Coluna 7: 1
A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Dupla Sena
A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 04-05-21-22-30-32 no primeiro sorteio; 05-31-34-38-40-50 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 7,04 milhões.
A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Lotomania
Com prêmio previsto de R$ 529 mil, a Lotomania apresentou os seguintes números: 00-13-16-19-24-28-35-38-44-46-52-53-62-69-71-75-77-79-86-89.
A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Confira o sorteio na íntegra: