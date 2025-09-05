Quando foi o primeiro desfile da Proclamação da República em 7 de setembro

Os desfiles de 7 de setembro acontecem em quase todas as capitais, mas o oficial é em Brasília - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O Brasil irá comemorar 203 anos da Proclamação da Independência no próximo domingo (7/09). Desde 1823, ano em que o Brasil comemorou um ano de independência, as celebrações e desfiles em homenagem à data histórica já aconteciam, mas não com a organização e formato que conhecemos hoje.

Eram festas que já contavam com celebrações militares. Na época, esse tipo de cerimônia não era exclusividade do Dia da Independência, e aconteciam sempre que a cerimônia contava com a presença de alguma autoridade imperial.

Em 7 de setembro de 1822, o até então príncipe regente D.Pedro I, proclamou a separação entre Brasil e Portugal. O marco histórico aconteceu enquanto o futuro imperador passava pelas margens do rio Ipiranga, na cidade de São Paulo.

As celebrações de independência só passaram a ser organizadas oficialmente depois da proclamação da república, em 1889. Os desfiles aconteciam nas ruas do Rio de Janeiro, antiga capital brasileira. Porém, a data só passou a ser feriado nacional no ano de 1946, durante o governo do presidente Getúlio Vargas.

Desfiles no Distrito Federal

O primeiro desfile em Brasília aconteceu em 1960, ano da fundação da capital. A cerimônia aconteceu na Esplanada dos Ministérios, e contou com a presença do primeiro presidente a ocupar o Palácio do Planalto, Juscelino Kubitschek. No ano seguinte, a festa também foi na Esplanada, mas a data foi usada para comemorar a posse do novo presidente, João Goulart, após a renúncia de Jânio Quadros.

Em alguns anos seguintes o desfile passou a ser no eixão sul, e só voltou a ser na Esplanada no início dos anos 1990. Atualmente, os desfiles e comemorações de independência acontecem em quase todas as capitais brasileiras, mas a oficial ainda é em Brasília, onde o presidente da República realiza vista às tropas.

