Desfile de 7 de setembro destaca soberania nacional. Veja programação;

O governo federal destacará o tema da soberania nacional durante o desfile de 7 de setembro, no próximo domingo (7/9). Além das tropas e veículos das Forças Armadas, a parada abrirá com três eixos temáticos para ressaltar as entregas da atual gestão.
O primeiro eixo do desfile foi batizado de “Brasil dos Brasileiros”, e vai destacar justamente a soberania nacional — tema que tomou conta dos discursos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e integrantes do governo após as sanções dos Estados Unidos contra o Brasil.
Outros dois eixos foram incluídos pelo Executivo: “COP 30 e Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)” e “Brasil do Futuro”, que terão a participação de civis. Com o desfile, o governo vai exaltar os programas entregues até o momento, nas proximidades de um ano eleitoral.
Em seguida, segundo a programação divulgada nesta segunda (1º), haverá a programação tradicional, incluindo apresentação da Pirâmide Humana e da Esquadrilha da Fumaça.
O acesso às arquibancadas será aberto ao público a partir das 6h30. O presidente Lula chega ao palanque das autoridades às 9h, dando início ao desfile após a execução do hino nacional. O petista não costuma discursar.
Assistem ao desfile também, ao lado de Lula, ministros de Estado e os chefes das Forças Armadas: Exército, Marinha e Aeronáutica.
Veja a programação para o desfile de 7 de setembro:
-
6h30 - Abertura do acesso ao público
-
9h - Previsão de início do desfile
-
Blocos
-
Eixo Temático 1: Brasil dos Brasileiros
-
Eixo Temático 2: COP 30 e Novo PAC
-
Eixo Temático 3: Brasil do Futuro
-
Desfile Motorizado
-
Apresentação da Pirâmide Humana
-
Desfile Hipomóvel
-
Apresentação da Esquadrilha da Fumaça
-
Honras militares e término do desfile