Desfile de 7 de setembro destaca soberania nacional. Veja programação;

Além do tradicional desfile de militares e veículos blindados, a marcha também vai conter trechos em defesa da soberania nacional, da COP 30 e dos programas lançados pelo governo federal. - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

O governo federal destacará o tema da soberania nacional durante o desfile de 7 de setembro, no próximo domingo (7/9). Além das tropas e veículos das Forças Armadas, a parada abrirá com três eixos temáticos para ressaltar as entregas da atual gestão.

O primeiro eixo do desfile foi batizado de “Brasil dos Brasileiros”, e vai destacar justamente a soberania nacional — tema que tomou conta dos discursos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e integrantes do governo após as sanções dos Estados Unidos contra o Brasil.

Outros dois eixos foram incluídos pelo Executivo: “COP 30 e Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)” e “Brasil do Futuro”, que terão a participação de civis. Com o desfile, o governo vai exaltar os programas entregues até o momento, nas proximidades de um ano eleitoral.

Em seguida, segundo a programação divulgada nesta segunda (1º), haverá a programação tradicional, incluindo apresentação da Pirâmide Humana e da Esquadrilha da Fumaça.

O acesso às arquibancadas será aberto ao público a partir das 6h30. O presidente Lula chega ao palanque das autoridades às 9h, dando início ao desfile após a execução do hino nacional. O petista não costuma discursar.

Assistem ao desfile também, ao lado de Lula, ministros de Estado e os chefes das Forças Armadas: Exército, Marinha e Aeronáutica.

Veja a programação para o desfile de 7 de setembro:

6h30 - Abertura do acesso ao público

9h - Previsão de início do desfile

Blocos

Eixo Temático 1: Brasil dos Brasileiros



Eixo Temático 2: COP 30 e Novo PAC



Eixo Temático 3: Brasil do Futuro

Desfile Motorizado

Apresentação da Pirâmide Humana

Desfile Hipomóvel

Apresentação da Esquadrilha da Fumaça

Honras militares e término do desfile