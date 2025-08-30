Segurança será reforçada para a Semana da Independência

O esquema de segurança para o 7 de Setembro será reforçado neste ano, por conta de convocações para manifestações de grupos de esquerda e de direita na área central de Brasília. Neste sábado, em razão do ensaio para a cerimônia oficial, haverá bloqueios, desvios de tráfego e reforço no policiamento de trânsito. O fechamento das vias S1 e N1 na região da Esplanada começa às 6h, com liberação prevista para as 14h.

Como o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro começa na terça-feira e deve seguir até a semana que vem, são aguardados protestos de diferentes grupos ideológicos durante as festividades do Dia da Independência, fator levado em consideração pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) para planejar o aparato deste ano.

Grupos de apoio a Bolsonaro ocuparão o estacionamento do Eixo Cultural Iberoamericano, em frente à Torre de TV. Os grupos de esquerda se manifestarão na Praça Zumbi dos Palmares, em frente ao Conic. A Esplanada dos Ministérios será fechada a partir da Catedral, às 17h do próximo sábado. Às 23h, o bloqueio será feito a partir da alça leste, perto da rodoviária.

O esquema de segurança contará com reforço em toda a área central de Brasília e atuação das unidades especializadas da PMDF. O policiamento será feito de forma integrada, com viaturas e rondas a pé, além do apoio de cães e de cavalos.

No dia 7, para o desfile, os portões de acesso ao público abrirão às 6h. Excepcionalmente, o Metrô-DF iniciará a operação às 5h30. Haverá linhas de revista nos acessos ao público em geral. A entrada poderá ser feita pela Via S1; pela Via S2, nas escadarias da Catedral, Bloco B e Bloco C; e pela Via N2, na escadaria e túnel do Bloco J. O acesso às arquibancadas será encerrado tão logo seja atingida a capacidade máxima. Como medida preventiva, haverá revistas desde a chegada do público à Rodoviária do Plano Piloto, nas estações de metrô e também nos acessos às áreas cercadas destinadas ao evento.

Uma célula de inteligência será instalada na Esplanada a partir de 1º de setembro, até o fim do julgamento de Jair Bolsonaro. "Na noite anterior ao início do julgamento, usaremos drones térmicos para inspecionar toda a região ao redor do Supremo Tribunal Federal (STF). Esses equipamentos são capazes de identificar movimentações de grupos pelo calor, mesmo com baixa visibilidade", explica o secretário-executivo de Segurança Pública do DF, Alexandre Patury.

Ensaio

Entre as medidas adotadas para o ensaio deste sábado (30/9), estão o bloqueio da via S1, na altura da Catedral, com desvio do tráfego para a L2 Sul; a interdição de todas as ligações S1/N1 no trecho entre a Catedral e o Congresso Nacional; o fechamento da saída do estacionamento da Cúria da Catedral; desvio no acesso ao Itamaraty, direcionando os veículos para a via S2; bloqueio das saídas dos Ministérios para a N1, incluindo a do Palácio da Justiça e interdição dos acessos da L4 Norte e do Palácio Presidencial à N1.

Além dos bloqueios, o Detran-DF manterá viaturas em pontos estratégicos para garantir a fluidez no trânsito, preservar a sinalização e coibir o estacionamento irregular, especialmente em áreas que possam comprometer a segurança do evento.

A operação terá início às 4h, com a montagem das barreiras físicas e a instalação de sinalização. Ao todo, 12 pontos de interdição foram mapeados, abrangendo desde a Catedral até a região do Itamaraty.

A orientação é que a população evite transitar pela Esplanada durante o período do ensaio e optar por rotas alternativas, como as vias L2 e S2.