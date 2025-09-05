InícioBrasil
LIGAÇÕES INDESEJADAS

Plataforma "Não me perturbe" ultrapassa 13 milhões de cadastros

Sistema que bloqueia ligações de telemarketing terá adesão obrigatória para todas as empresas de telecomunicações após decisão da Anatel

A plataforma fechou o primeiro semestre de 2025 com mais de 13 milhões de números cadastrados - (crédito: EBC)
A plataforma "Não me perturbe", criada para bloquear ligações indesejadas de telemarketing do setor de telecomunicações e de oferta de crédito consignado, fechou o primeiro semestre de 2025 com mais de 13 milhões de números cadastrados. Nesta semana, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) determinou que a adesão à plataforma será obrigatória para todas as empresas de telecomunicações, independentemente do porte. As companhias terão 60 dias para se integrar ao sistema e respeitar a lista de usuários que não desejam receber chamadas de telemarketing.

Em nota, o presidente-executivo da Conexis Brasil Digital, Marcos Ferrari, explica que a decisão deve fortalecer o alcance da iniciativa. “A entrada de mais empresas na plataforma vai tornar a Não Me Perturbe ainda mais eficiente. A iniciativa criada dentro da autorregulação das operadoras tem como objetivo melhorar a relação com os consumidores, que é o foco principal das nossas empresas”, afirmou.

Como funciona

O bloqueio é simples: o consumidor pode cadastrar seus números de celular e telefone fixo diretamente no site ou aplicativo da Não Me Perturbe, ou ainda por meio dos Procons. A restrição começa a valer em até 30 dias após o registro.

A plataforma, no entanto, só bloqueia ligações de empresas de telecomunicações e de crédito consignado. Chamadas de outros setores, como planos de saúde e serviços variados, não estão incluídas.

Lançada em julho de 2019, a iniciativa foi desenvolvida pelas empresas signatárias do Sistema de Autorregulação das Telecomunicações (SART) e hoje é mantida pela Conexis Brasil Digital – que reúne Algar, Claro, Oi, Sercomtel, TIM e Vivo – além da Sky, Nio e instituições financeiras que oferecem crédito consignado.

Não me perturbe

  • 13 milhões de números cadastrados no primeiro semestre de 2025.

  • Criada em 2019, a plataforma foi desenvolvida pelo Sistema de Autorregulação das Telecomunicações (SART).

  • Mantida pela Conexis Brasil Digital (Algar, Claro, Oi, Sercomtel, TIM e Vivo), além de Sky, Nio e instituições de crédito consignado.

  • Anatel torna adesão obrigatória para todas as prestadoras de telecomunicações, independentemente do porte.

  • Empresas terão 60 dias para aderir à plataforma.

  • O bloqueio é solicitado no site, aplicativo ou Procons e passa a valer em até 30 dias.

  • A restrição vale apenas para telecomunicações e crédito consignado – não inclui planos de saúde ou outros serviços.

 

postado em 05/09/2025 16:15
