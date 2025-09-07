Desfile de 7 de Setembro celebra soberania e independência do Brasil

Militares se organizam para entrada no desfile cívico-militar de 7 de Setembro - (crédito: Ed Alves / CB/DaPress)

Autoridades do governo federal e a população se reúnem na Esplanada dos Ministérios para participar da celebração do tradicional desfile cívico-militar de 7 de Setembro neste domingo. A data que marca a independência do Brasil reúne civis, militares, políticos e outras autoridades a partir das 09h.

Neste ano, em que o Brasil celebra 203 anos de independência, o governo federal usou o slogan "Brasil Soberano" para reforçar a independência do país e responder a ofensiva internacional dos Estados Unidos que impôs tarifas e sanções contra o Brasil e autoridades do país por questões políticas.

A Tribuna de honra, espaço onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ministros e outras autidades ficarão posicionados traz a mensagem oficial do governo federal na fachada. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta e ministros de estado, como o Márcio França, Ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Ricardo Lewandowski, titular da Justiça e Segurança Pública e o vice-presidente da República Geraldo Alckmin foram os primeiros a chegar ao local. O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha informou que não vai comparecer ao evento.

A população começou a chegar por volta das 6h e poderá se posicionar nas arquibancadas que foram montadas para receber os cidadãos. Todos precisarão passar por barreiras e revistas antes de acessar o espaço dedicado ao desfile cívico-militar.

Uma série de itens foram proibidos para garantir a segurança de todos no espaço. A segurança da Praça dos Três Poderes foi reforçada e uma operação integrada com a Polícia Judicial do Supremo Tribunal Federal (STF). Também haverá alterações no trânsito, enquanto o período de transporte público gratuito foi estendido.

Veja a lista completa de itens proibidos

Fogos de artifício e similares

Capacetes motociclístico

Armas de fogo em geral

Latas, copos, garrafas, coolers e isopor

Apontador a laser ou similares

Artefatos explosivos

Sprays e aerossóis

Animais em geral, com exceção de cães guia

Bolsas e mochilas com mais de 100 cm na soma das dimensões dos três lados, ou sejam, altura, largura e profundidade

Máscaras de qualquer tipo e tamanho, exceto as de proteção facial

Mastros confeccionados com qualquer tipo de material para sustentar, ou não, bandeiras e cartazes

Malas, pastas, caixas e similares

Churrasqueira de qualquer tamanho

Barraca e similares de qualquer tamanho ou tipo

Drones não-autorizados

Quaisquer outros itens que possam comprometer a segurança

Fogões e similares que utilizem gás e/ou eletricidade

Garrafas de vidro e latas

Armas de brinquedo, réplicas, simulacros e quaisquer itens que possuam aparência de arma de fogo

Drogas ilícitas, conforme a legislação brasileira

Substâncias inflamáveis de qualquer tamanho ou tipo

Objetos, instrumentos ou equipamentos que possam causar danos ao patrimônio público ou privado, ou representar risco à integridade física das pessoas, tais como: bastões, tacos, porretes e similares, ferramentas ou utensílios perfurantes ou cortantes, correntes, cabos de aço ou cordas grossas

Armas brancas ou qualquer objeto que possa causar ferimentos, mesmo que representem utensílios de trabalho ou cultural (tesouras, martelos, flechas, tacos, tacape, brocas)







