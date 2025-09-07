Slogan "Brasil Soberano" estampa brindes oferecidos pelo governo no 7 de Setembro

Boné com o slogan "Brasil Soberano" foi distribuido para população que acompanhou o desfile de 7 de Setembro - (crédito: Khalil Santos / CB/Dapress)

A Esplanda dos Ministérios e as arquibancadas estão cheias de "Brasil Soberano". Inclusive em bonés distribuídos pela equipe do governo. Com os tons mais fortes de verde, amarelo e azul, a ideia é exaltar a soberania nacional em comemoração aos 203 anos de independência do país.

Inclusive, muitos espectadores e convidados vieram à caráter com as cores da bandeira do Brasil, como a esposa do ministro da Justiça, Yara de Abreu Lewandowski. Bandeiras do Brasil também estão sendo distribuídas aos presentes, como forma de incentivar o patriotismo entre o público. Gritos de "sem anistia" foram ouvidos nas arquibancadas antes do início do desfile.

Participam do evento na tribuna de honra: Geraldo Alckmin (vice-presidente e titular do Monisterio do Desenvolvimento, Industria e Servicos), Marina Silva (Meio Ambiente), Rui Costa (Casa Civil), Ricardo Lewandowski (Segurança), Sidônio Palmeira (Comunicação), Márcio França (Empreendedorismo), Mauro Vieira (Relações Exteriores), Jader Filho (ministro das Cidades), Waldez Goes (Integração e desenvolvimento regional), Margareth Menezes (Cultura), Celso Sabino (Turismo). Além dos ministros de Lula, marca presença no desfile do 7 de Setembro o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).