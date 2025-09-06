InícioCidades DF
7 de setembro

Esplanada dos Ministérios está preparada para o desfile de 7 de Setembro

O desfile cívico-militar tem previsão de início às 9h. A população poderá acessar gratuitamente as arquibancadas a partir das 6h30

Treinamento da Força Aérea para 7 de Setembro - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
Na véspera do Desfile da Independência, a Esplanada dos Ministérios passa pelos últimos ajustes para receber o público que acompanhará as celebrações neste domingo (7/9). O desfile cívico-militar tem previsão de início às 9h. A população poderá acessar gratuitamente as arquibancadas a partir das 6h30.

Neste sábado (6/9), o trânsito na região ficou parcialmente interditado, devido ao ensaio geral do evento. O Detran-DF ficará responsável pelo bloqueio dos acessos à N1, pela L4 Norte, na via do Palácio do Planalto e nas ligações com a S1, próximas ao Congresso Nacional.

De acordo com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (PMDF), outras restrições começam a ser implementadas ainda hoje: a partir das 17h, haverá bloqueio no trecho da Esplanada próximo à Catedral, e, a partir das 23h, na alça leste, logo depois da Rodoviária do Plano Piloto. No dia do desfile, além dos bloqueios, pontos de revista estarão instalados para garantir a segurança dos participantes e visitantes.

Para facilitar a mobilidade, o programa Vai de Graça foi estendido durante todo o fim de semana, garantindo tarifas gratuitas no transporte público. Neste sábado, os ônibus circulam normalmente, seguindo a tabela de horários habitual.

Veja a lista completa de itens proibidos

  • Fogos de artifício e similares
  • Capacetes motociclístico
  • Armas de fogo em geral
  • Latas, copos, garrafas, coolers e isopor
  • Apontador a laser ou similares
  • Artefatos explosivos
  • Sprays e aerossóis
  • Animais em geral, com exceção de cães guia
  • Bolsas e mochilas com mais de 100 cm na soma das dimensões dos três lados, ou sejam, altura, largura e profundidade
  • Máscaras de qualquer tipo e tamanho, exceto as de proteção facial
  • Mastros confeccionados com qualquer tipo de material para sustentar, ou não, bandeiras e cartazes
  • Malas, pastas, caixas e similares
  • Churrasqueira de qualquer tamanho
  • Barraca e similares de qualquer tamanho ou tipo
  • Drones não-autorizados
  • Quaisquer outros itens que possam comprometer a segurança
  • Fogões e similares que utilizem gás e/ou eletricidade
  • Garrafas de vidro e latas
  • Armas de brinquedo, réplicas, simulacros e quaisquer itens que possuam aparência de arma de fogo
  • Drogas ilícitas, conforme a legislação brasileira
  • Substâncias inflamáveis de qualquer tamanho ou tipo
  • Objetos, instrumentos ou equipamentos que possam causar danos ao patrimônio público ou privado, ou representar risco à integridade física das pessoas, tais como: bastões, tacos, porretes e similares, ferramentas ou utensílios perfurantes ou cortantes, correntes, cabos de aço ou cordas grossas
  • Armas brancas ou qualquer objeto que possa causar ferimentos, mesmo que representem utensílios de trabalho ou cultural (tesouras, martelos, flechas, tacos, tacape, brocas)
  • Quaisquer outros itens a serem divulgados, com antecedência mínima de 24h da Operação, pela PMDF e/ou SSP e/ou GDF

Para facilitar a atuação, as forças de segurança terão como base a Cidade Policial, ao lado do Museu da República. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) também estará presente, com foco na prevenção de incêndios e no atendimento pré-hospitalar. Equipes especializadas circularão entre o público para garantir resposta rápida em situações de emergência.

A atuação será integrada à Secretaria de Saúde (SES), por meio do Samu. 

Por Carlos Silva
postado em 06/09/2025 12:29
