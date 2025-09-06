Esplanada dos Ministérios está preparada para o desfile de 7 de Setembro

Na véspera do Desfile da Independência, a Esplanada dos Ministérios passa pelos últimos ajustes para receber o público que acompanhará as celebrações neste domingo (7/9). O desfile cívico-militar tem previsão de início às 9h. A população poderá acessar gratuitamente as arquibancadas a partir das 6h30.
Neste sábado (6/9), o trânsito na região ficou parcialmente interditado, devido ao ensaio geral do evento. O Detran-DF ficará responsável pelo bloqueio dos acessos à N1, pela L4 Norte, na via do Palácio do Planalto e nas ligações com a S1, próximas ao Congresso Nacional.
De acordo com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (PMDF), outras restrições começam a ser implementadas ainda hoje: a partir das 17h, haverá bloqueio no trecho da Esplanada próximo à Catedral, e, a partir das 23h, na alça leste, logo depois da Rodoviária do Plano Piloto. No dia do desfile, além dos bloqueios, pontos de revista estarão instalados para garantir a segurança dos participantes e visitantes.
Para facilitar a mobilidade, o programa Vai de Graça foi estendido durante todo o fim de semana, garantindo tarifas gratuitas no transporte público. Neste sábado, os ônibus circulam normalmente, seguindo a tabela de horários habitual.
Veja a lista completa de itens proibidos
- Fogos de artifício e similares
- Capacetes motociclístico
- Armas de fogo em geral
- Latas, copos, garrafas, coolers e isopor
- Apontador a laser ou similares
- Artefatos explosivos
- Sprays e aerossóis
- Animais em geral, com exceção de cães guia
- Bolsas e mochilas com mais de 100 cm na soma das dimensões dos três lados, ou sejam, altura, largura e profundidade
- Máscaras de qualquer tipo e tamanho, exceto as de proteção facial
- Mastros confeccionados com qualquer tipo de material para sustentar, ou não, bandeiras e cartazes
- Malas, pastas, caixas e similares
- Churrasqueira de qualquer tamanho
- Barraca e similares de qualquer tamanho ou tipo
- Drones não-autorizados
- Quaisquer outros itens que possam comprometer a segurança
- Fogões e similares que utilizem gás e/ou eletricidade
- Garrafas de vidro e latas
- Armas de brinquedo, réplicas, simulacros e quaisquer itens que possuam aparência de arma de fogo
- Drogas ilícitas, conforme a legislação brasileira
- Substâncias inflamáveis de qualquer tamanho ou tipo
- Objetos, instrumentos ou equipamentos que possam causar danos ao patrimônio público ou privado, ou representar risco à integridade física das pessoas, tais como: bastões, tacos, porretes e similares, ferramentas ou utensílios perfurantes ou cortantes, correntes, cabos de aço ou cordas grossas
- Armas brancas ou qualquer objeto que possa causar ferimentos, mesmo que representem utensílios de trabalho ou cultural (tesouras, martelos, flechas, tacos, tacape, brocas)
- Quaisquer outros itens a serem divulgados, com antecedência mínima de 24h da Operação, pela PMDF e/ou SSP e/ou GDF
Para facilitar a atuação, as forças de segurança terão como base a Cidade Policial, ao lado do Museu da República. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) também estará presente, com foco na prevenção de incêndios e no atendimento pré-hospitalar. Equipes especializadas circularão entre o público para garantir resposta rápida em situações de emergência.
A atuação será integrada à Secretaria de Saúde (SES), por meio do Samu.