Esplanada dos Ministérios está preparada para o desfile de 7 de Setembro

Na véspera do Desfile da Independência, a Esplanada dos Ministérios passa pelos últimos ajustes para receber o público que acompanhará as celebrações neste domingo (7/9). O desfile cívico-militar tem previsão de início às 9h. A população poderá acessar gratuitamente as arquibancadas a partir das 6h30.

Neste sábado (6/9), o trânsito na região ficou parcialmente interditado, devido ao ensaio geral do evento. O Detran-DF ficará responsável pelo bloqueio dos acessos à N1, pela L4 Norte, na via do Palácio do Planalto e nas ligações com a S1, próximas ao Congresso Nacional.

De acordo com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (PMDF), outras restrições começam a ser implementadas ainda hoje: a partir das 17h, haverá bloqueio no trecho da Esplanada próximo à Catedral, e, a partir das 23h, na alça leste, logo depois da Rodoviária do Plano Piloto. No dia do desfile, além dos bloqueios, pontos de revista estarão instalados para garantir a segurança dos participantes e visitantes.

Para facilitar a mobilidade, o programa Vai de Graça foi estendido durante todo o fim de semana, garantindo tarifas gratuitas no transporte público. Neste sábado, os ônibus circulam normalmente, seguindo a tabela de horários habitual.

Veja a lista completa de itens proibidos

Fogos de artifício e similares

Capacetes motociclístico

Armas de fogo em geral

Latas, copos, garrafas, coolers e isopor

Apontador a laser ou similares

Artefatos explosivos

Sprays e aerossóis

Animais em geral, com exceção de cães guia

Bolsas e mochilas com mais de 100 cm na soma das dimensões dos três lados, ou sejam, altura, largura e profundidade

Máscaras de qualquer tipo e tamanho, exceto as de proteção facial

Mastros confeccionados com qualquer tipo de material para sustentar, ou não, bandeiras e cartazes

Malas, pastas, caixas e similares

Churrasqueira de qualquer tamanho

Barraca e similares de qualquer tamanho ou tipo

Drones não-autorizados

Quaisquer outros itens que possam comprometer a segurança

Fogões e similares que utilizem gás e/ou eletricidade

Garrafas de vidro e latas

Armas de brinquedo, réplicas, simulacros e quaisquer itens que possuam aparência de arma de fogo

Drogas ilícitas, conforme a legislação brasileira

Substâncias inflamáveis de qualquer tamanho ou tipo

Objetos, instrumentos ou equipamentos que possam causar danos ao patrimônio público ou privado, ou representar risco à integridade física das pessoas, tais como: bastões, tacos, porretes e similares, ferramentas ou utensílios perfurantes ou cortantes, correntes, cabos de aço ou cordas grossas

Armas brancas ou qualquer objeto que possa causar ferimentos, mesmo que representem utensílios de trabalho ou cultural (tesouras, martelos, flechas, tacos, tacape, brocas)

Quaisquer outros itens a serem divulgados, com antecedência mínima de 24h da Operação, pela PMDF e/ou SSP e/ou GDF

Para facilitar a atuação, as forças de segurança terão como base a Cidade Policial, ao lado do Museu da República. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) também estará presente, com foco na prevenção de incêndios e no atendimento pré-hospitalar. Equipes especializadas circularão entre o público para garantir resposta rápida em situações de emergência.

A atuação será integrada à Secretaria de Saúde (SES), por meio do Samu.