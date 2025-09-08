Fisiculturista é morto a facadas em SC; esposa é a principal suspeita

Valter foi encontrado já sem vida nas escadas do prédio onde morava com vários golpes de faca - (crédito: Reprodução Instagram )

O fisiculturista e personal trainer Valter de Vargas Aita foi morto a facadas em Chapecó (SC), na manhã desse domingo (7/9). A Polícia Civil suspeita que a esposa da vítima, que não teve o nome divulgado, tenha sido a autora do crime.

Segundo as investigações, Valter, de 41 anos, teria se envolvido em uma briga com a mulher dentro do apartamento do casal. Ele foi encontrado na escada do prédio já sem vida, com golpes no abdômen, costas, rosto e pescoço.

A mulher também ficou ferida e foi levada ao hospital em estado grave. Ainda não se sabe o que teria motivado a discussão. Segundo a Polícia Civil, a mulher já tinha um mandado de prisão expedido pela Justiça do Rio Grande do Sul após condenação por latrocínio.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Nas redes sociais, o personal trainer também conhecido como Valtinho, compartilhava a rotina de treinos e competições de fisiculturismo. Entre os títulos conquistados na carreira, está o de vice-campeão mundial pela World Fitness Federation, além de outros cinco títulos estaduais.