Homem com camisa da seleção ataca Porquinho da Paulista com garfo em SP

Um homem atacou o artista de rua Jonathan Oliveira, conhecido como "Porquinho da Paulista", com um garfo. O episódio ocorreu no domingo (7/9), na Avenida Paulista. Na ocasião, Jonathan estava cantando para o público, quando foi surpreendido por um senhor vestindo uma camisa da Seleção Brasileira.
O indivíduo, que estava do outro lado de uma grade de proteção instalada no local, usou o garfo para causar danos à fantasia do artista. O influenciador equatoriano Rafael Swing fazia uma transmissão ao vivo na hora e conseguiu registrar o momento.
Ao perceber o ataque, Jonathan parou a música questionar o sujeito. “É isso que você ensina para as crianças? Para os seus netos?”, pergunta. O homem chega a chamar a performance do cantor de “palhaçada”, ao que ele responde com “palhaçada é o que você está fazendo aqui, falta de respeito”.
O artista continua a criticar o homem, que grita ofensas e é vaiado pelo público. “Não estamos falando de política, estamos falando de pessoa”, diz Jonathan. As pessoas vão falar que você está fazendo isso porque está de camisa do Brasil e representado o Bolsonaro, mas não é isso”. Próximo ao autor do ataque, estavam grupos de pessoas com camisas da seleção, bandeiras do Brasil e uma bandeira dos Estados Unidos.
A Polícia, que estava no local, agiu para defender o homem, o que causou revolta das pessoas. “O cara que veio com um garfo e você está defendendo ele?”, diz uma mulher.
Depois de alguns minutos, o tumulto foi dispersado e o Porquinho da Paulista voltou a cantar. Nas redes sociais, ele lamentou o ocorrido.“Tinha até uma criança que estava do meu lado, e ficou assustada, minha fantasia chegou a furar, graças a Deus não furou minha pele”, comentou. “Eu só espalho alegria por aí, poxa, mas não vou parar por isso”.
O homem que realizou o ataque ainda não foi identificado.
