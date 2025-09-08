Tiroteio mata criança de 9 anos e 3 mulheres ficam feridas em tiroteio

Segundo a PM, o ataque foi motivado por uma desavença que as vítimas tinham com a irmã de um dos atiradores - (crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press)

Uma menina de 9 anos morreu e três mulheres, de 23, 26 e 45 anos, ficaram feridas em um tiroteio em um bar no Bairro Bom Jesus, em Ribeirão das Neves (MG), na noite desse domingo (7/9).

De acordo com o boletim de ocorrência, o ataque foi realizado por um chefe do tráfico do Bairro Jardim Alvorada, de 30 anos, que estava acompanhado de dois jovens, de 23 e 16 anos. Eles desceram de um Palio cinza e atiraram contra as vítimas na Rua Gilberto Nunes de Oliveira. Depois, fugiram no carro.

A criança foi atingida no tórax. A mulher de 23 anos levou disparos na perna esquerda, no tórax e em um dos braços. Já a de 45 anos foi baleada no braço esquerdo. Todas foram levadas em estado grave para a UPA Ressaca, onde a criança morreu durante atendimento médico.

Outra vítima, de 26 anos, foi socorrida para a UPA Santa Terezinha e depois transferida para o Hospital Odilon Behrens. Com ela, a polícia encontrou 11 buchas de maconha e R$ 106 em dinheiro.

Segundo a Polícia Militar, a motivação do crime foi um desentendimento entre as mulheres e a irmã do autor de 16 anos, que acusa uma delas de ter furtado um celular e peças íntimas.

Até a última atualização desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso. O caso é investigado pela 10ª Delegacia de Polícia de Homicídios de Ribeirão das Neves.

