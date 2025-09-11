Irmãos são presos em MG com remédios para emagrecer do Paraguai

80 frascos do medicamento para emagrecimento foram recolhidos e enviados à Receita Federal - (crédito: Divulgação/PRF)

Dois irmãos, de idades não divulgadas, foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nessa quarta-feira (10/9) com medicamentos irregulares para emagrecimento. Eles trafegavam pela BR-262, na altura de Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, quando foram abordados.

Conforme os registros, a dupla carregava em um veículo 80 frascos de um remédio paraguaio para emagrecimento. Os medicamentos não tinham nota fiscal e nem autorização para transporte.

Segundo a PF, os dois são reincidentes nessa prática. Um deles foi flagrado em abril de 2025 com produtos irregulares do Paraguai. Três dias antes, o outro suspeito foi encontrado com medicamentos usados por praticantes de musculação para ganho de peso.

Todo o material foi recolhido e encaminhado à Receita Federal. Os dois foram presos e encaminhados à unidade da Polícia Federal em Belo Horizonte.

Caso similar na BR-381

Na última semana, um casal foi flagrado pela PRF com um lote do medicamento para emagrecer Tirzepartida, sem nota fiscal que comprovasse a origem. Eles transportavam a mercadoria na BR-381, na altura de Perdões (MG), no Sul do estado.

Segundo a polícia, o medicamento apreendido não tem autorização da Anvisa para ser comercializado no Brasil. O lote encontrado foi fabricado no Paraguai e trazido ao país de forma ilegal. O material foi recolhido e enviado à Receita Federal, que segue com os procedimentos legais.