2026 terá mais feriados prolongados do que 2025; veja

O próximo ano contará com mais feriados prolongados do que 2025. Em pelo menos sete datas de 2026 será possível emendar com os finais de semana, ampliando assim os dias de descanso.
Nesse ano, quatro feriados nacionais caem no fim de semana: o Dia da Independência do Brasil (7 de setembro), o Dia de Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro) e o Dia de Finados (2 de novembro), todos no domingo, e a Proclamação da República (15 de novembro), no sábado.
Os pontos facultativos ainda não foram definidos, pois o Governo do Distrito Federal e o Governo Federal, por meio, Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, não publicaram portarias com a definição das datas — processo que deve ocorrer em dezembro.
Veja os feriados de 2026:
- 1/1 (quinta-feira): Confraternização Universal
- 16/2 (segunda-feira): Carnaval
- 17/2 (terça-feira): Carnaval
- 3/4 (sexta-feira): Paixão de Cristo
- 21/4 (terça-feira): Tiradentes
- 1/5 (sexta-feira): Dia do Trabalho
- 4/6 (quinta-feira): Corpus Christi
- 7/9 (segunda-feira): Independência do Brasil
- 12/10 (segunda-feira): Nossa Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil
- 2/11 (segunda-feira): Finados
- 15/11 (domingo): Proclamação da República
- 20/11 (sexta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- 25/12 (sexta-feira) Natal
