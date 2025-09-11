2025 ainda tem cinco feriados; confira as datas

O calendário de 2025 ainda tem cinco feriados nacionais até o fim do ano. O próximo será no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida - padroeira do Brasil. No entanto, a data cairá em um domingo.
Outros feriados também ocorrerão em finais de semana, como o Dia de Finados em 2 de novembro que cairá no domingo e a Proclamação da República em 15 de novembro, no sábado. .
Em Brasília, o feriado estadual em homenagem ao Dia do Evangélico, celebrado em 30 de novembro, também coincidirá com o domingo.
Leia também: Varejo recua 0,3% em julho e emenda quatro meses de queda
Já os próximos feriados com possibilidade se ser prolongado são o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (20 de novembro) e o Natal (25 de dezembro), que este ano cairão em quintas-feiras.
Veja os feriados que terão em 2025:
- 12/10 (domingo): Nossa Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil
- 2/11 (domingo): Finados
- 15/11 (sábado): Proclamação da República
- 20/11 (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- 25/12 (quinta-feira): Natal
Saiba Mais
- Brasil Morte de gari: um mês de dor da família e fé na Justiça
- Brasil Irmãos são presos em MG com remédios para emagrecer do Paraguai
- Brasil Quando cai o carnaval em 2026 e por que a data muda todo ano
- Brasil Morte de mais de 4 mil peixes acende alerta em rio de Minas Gerais
- Brasil 2026 terá mais feriados prolongados do que 2025; veja