2025 ainda tem cinco feriados; confira as datas

Próximo feriado será no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida - padroeira do Brasil - (crédito: Reprodução/Pixabay)

O calendário de 2025 ainda tem cinco feriados nacionais até o fim do ano. O próximo será no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida - padroeira do Brasil. No entanto, a data cairá em um domingo.

Outros feriados também ocorrerão em finais de semana, como o Dia de Finados em 2 de novembro que cairá no domingo e a Proclamação da República em 15 de novembro, no sábado. .

Em Brasília, o feriado estadual em homenagem ao Dia do Evangélico, celebrado em 30 de novembro, também coincidirá com o domingo.

Já os próximos feriados com possibilidade se ser prolongado são o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (20 de novembro) e o Natal (25 de dezembro), que este ano cairão em quintas-feiras.

Veja os feriados que terão em 2025: