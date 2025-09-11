Quando cai o carnaval em 2026 e por que a data muda todo ano

O carnaval é uma data muito esperada pelos brasileiros, pois é marcada por shows, desfiles e blocos em todas as regiões do país. Além disso, o período oferece a possibilidade de descanso prolongado. Diferentemente desse ano, que o carnaval caiu em março, em 2026 a folia será em fevereiro, entre os dias 14 e 18.
As datas do carnaval alteram todo ano porque são baseadas no calendário cristão, que determina a Quarta-feira de Cinzas como o início da Quaresma, um período de 40 dias que antecede a Páscoa. A Páscoa, por sua vez, ocorre sempre no primeiro domingo após a primeira lua cheia na primavera do hemisfério norte. O Carnaval ocorre 47 dias antes da Páscoa.
Veja os feriados de 2026:
- 1/1 (quinta-feira): Confraternização Universal
- 16/2 (segunda-feira): Carnaval
- 17/2 (terça-feira): Carnaval
- 3/4 (sexta-feira): Paixão de Cristo
- 21/4 (terça-feira): Tiradentes
- 1/5 (sexta-feira): Dia do Trabalho
- 4/6 (quinta-feira): Corpus Christi
- 7/9 (segunda-feira): Independência do Brasil
- 12/10 (segunda-feira): Nossa Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil
- 2/11 (segunda-feira): Finados
- 15/11 (domingo): Proclamação da República
- 20/11 (sexta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- 25/12 (sexta-feira) Natal
Com informações da Agência Brasil*
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais
- Brasil Juiza reconhece preso em audiência e brinca: "Me ajuda a te ajudar"
- Brasil Suspeito de matar professor universitário no Ipiranga é preso
- Brasil Inmet emite alerta de perigo para baixa umidade; veja Estados afetados
- Brasil Após descarrilamento na Linha 4-Amarela, trens operam com restrições em SP
- Brasil Fisiculturista é morto a facadas em SC; esposa é a principal suspeita
- Brasil Prêmio Live 2025 premia Agência Plural em duas categorias