Quando cai o carnaval em 2026 e por que a data muda todo ano

Carnaval é uma data muito esperada pelos brasileiros. Na foto: foliões do Distrito Federal aproveitam o Carnaval 2023 no Bloco Divinas Tetas, no Setor Comercial Sul - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

O carnaval é uma data muito esperada pelos brasileiros, pois é marcada por shows, desfiles e blocos em todas as regiões do país. Além disso, o período oferece a possibilidade de descanso prolongado. Diferentemente desse ano, que o carnaval caiu em março, em 2026 a folia será em fevereiro, entre os dias 14 e 18.

As datas do carnaval alteram todo ano porque são baseadas no calendário cristão, que determina a Quarta-feira de Cinzas como o início da Quaresma, um período de 40 dias que antecede a Páscoa. A Páscoa, por sua vez, ocorre sempre no primeiro domingo após a primeira lua cheia na primavera do hemisfério norte. O Carnaval ocorre 47 dias antes da Páscoa.



Veja os feriados de 2026:

1/1 (quinta-feira): Confraternização Universal

16/2 (segunda-feira): Carnaval

17/2 (terça-feira): Carnaval

3/4 (sexta-feira): Paixão de Cristo

21/4 (terça-feira): Tiradentes

1/5 (sexta-feira): Dia do Trabalho

4/6 (quinta-feira): Corpus Christi

7/9 (segunda-feira): Independência do Brasil

12/10 (segunda-feira): Nossa Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil

2/11 (segunda-feira): Finados

15/11 (domingo): Proclamação da República

20/11 (sexta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra

25/12 (sexta-feira) Natal

Com informações da Agência Brasil*

