Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (11/9), cinco loterias: os concursos 2913 da Mega-Sena; o 3484 da Lotofácil; o 6824 da Quina; o 2293 da Timemania e o 1114 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.
Mega-Sena
A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 53 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 17-21-34-52-55-60.
A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/megasena
Quina
A Quina, com prêmio previsto de R$ 2,9 milhões, teve os seguintes números sorteados: 01-12-29-70-74.
A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/quina
Dia de Sorte
Com prêmio previsto de R$ 1,1 milhão, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 04-08-12-17-24-27-29. O mês da sorte é 11 - novembro.
A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/diadesorte
Timemania
A Timemania, com prêmio previsto de R$ 23 milhões apresentou o seguinte resultado: 11-18-21-38-49-71-78. O time do coração é o 43 - Grêmio (RS).
A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/timemania
Lotofácil
A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1,8 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01-03-04-05-07-08-09-11-13-14-15-17-23-24-25.
A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotofacil
Saiba Mais
- Brasil Jovem de 17 anos recebe alta hospitalar após transplante de coração
- Brasil 2025 ainda tem cinco feriados; confira as datas
- Brasil Morte de gari: um mês de dor da família e fé na Justiça
- Brasil Irmãos são presos em MG com remédios para emagrecer do Paraguai
- Brasil Governo alerta 2 milhões de famílias para atualização do CadÚnico; veja como
- Brasil Quando cai o carnaval em 2026 e por que a data muda todo ano