Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (11/9), cinco loterias: os concursos 2913 da Mega-Sena; o 3484 da Lotofácil; o 6824 da Quina; o 2293 da Timemania e o 1114 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 53 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 17-21-34-52-55-60.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/megasena



Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 2,9 milhões, teve os seguintes números sorteados: 01-12-29-70-74.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/quina

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 1,1 milhão, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 04-08-12-17-24-27-29. O mês da sorte é 11 - novembro.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/diadesorte

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 23 milhões apresentou o seguinte resultado: 11-18-21-38-49-71-78. O time do coração é o 43 - Grêmio (RS).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/timemania

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1,8 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01-03-04-05-07-08-09-11-13-14-15-17-23-24-25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotofacil

