'Careca do INSS' é preso em operação contra descontos ilegais em aposentadorias

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (12/9), uma nova fase da operação que investiga descontos irregulares no Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Na ação de hoje, dois mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, conforme determinação do Supremo Tribunal Federal, em São Paulo e no Distrito Federal. Segundo a CNN Brasil, os presos são Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como careca do INSS e Maurício Camisotti. O Careca do INSS foi preso em Brasília.



Os dois são apontados como operadores de um mega esquema fraudulento que lesou 4 milhões de aposentados e pensionistas do INSS através de descontos associativos não autorizados nos benefícios.

No começo de setembro, a Comissão Mista Parlamentar de Inquérito (CPMI) que investiga as fraudes no INSS, pediu a prisão de 21 pessoas envolvidas no esquema, entre elas o Careca do INSS e o empresário Maurício Camisotti. O depoimento do Careca do INSS está marcado na CPMI para a próxima segunda-feira (15/9). Ainda não há informações se a oitiva será mantida.

Ontem, o ex-ministro da Previdência Ahmed Mohamad Oliveira, que esteve a frente da pasta entre março de 2022 e janeiro de 2023, durante o governo Bolsonaro, prestou depoimento à CPMI do INSS e informou que não conhece o Careca do INSS, nem o empresário Maurício Camisotti

Conforme nota da Polícia Federal, a operação desta sexta-feira (12/9), que recebeu o nome de Operação Cambota, apura os crimes de impedimento ou embaraço de investigação de organização criminosa, dilapidação e ocultação de patrimônio, além da possível obstrução da investigação por parte de alguns investigados.

O Correio não localizou as defesas dos investigados. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.