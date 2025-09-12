InícioBrasil
FRAUDE NO INSS

'Careca do INSS' é preso em operação contra descontos ilegais em aposentadorias

A operação desta sexta-feira (12/9) cumpriu dois mandados de prisão e 13 de busca e apreensão; o empresário Maurício Camisotti também foi detido

Careca do INSS é apontado como operador de um esquema que lesou 4 milhões de aposentados e pensionistas no Brasil através de descontos irregulares nos benefícios - (crédito: Reprodução)
Careca do INSS é apontado como operador de um esquema que lesou 4 milhões de aposentados e pensionistas no Brasil através de descontos irregulares nos benefícios - (crédito: Reprodução)

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (12/9), uma nova fase da operação que investiga descontos irregulares no Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Na ação de hoje, dois mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, conforme determinação do Supremo Tribunal Federal, em São Paulo e no Distrito Federal. Segundo a CNN Brasil, os presos são Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como careca do INSS e Maurício Camisotti. O Careca do INSS foi preso em Brasília. 

Os dois são apontados como operadores de um mega esquema fraudulento que lesou 4 milhões de aposentados e pensionistas do INSS através de descontos associativos não autorizados nos benefícios.

Em maio, uma outra operação da Polícia Federal apreendeu veículos de luxo avaliados em mais de R$3 milhões na casa do 'Careca do INSS'.

 

No começo de setembro, a Comissão Mista Parlamentar de Inquérito (CPMI) que investiga as fraudes no INSS, pediu a prisão de 21 pessoas envolvidas no esquema, entre elas o Careca do INSS e o empresário Maurício Camisotti. O depoimento do Careca do INSS está marcado na CPMI para a próxima segunda-feira (15/9). Ainda não há informações se a oitiva será mantida. 

Ontem, o ex-ministro da Previdência Ahmed Mohamad Oliveira, que esteve a frente da pasta entre  março de 2022 e janeiro de 2023, durante o governo Bolsonaro, prestou depoimento à CPMI do INSS e informou que não conhece o Careca do INSS, nem o empresário Maurício Camisotti 

Conforme nota da Polícia Federal, a operação desta sexta-feira (12/9), que recebeu o nome de Operação Cambota, apura os crimes de impedimento ou embaraço de investigação de organização criminosa, dilapidação e ocultação de patrimônio, além da possível obstrução da investigação por parte de alguns investigados.

O Correio não localizou as defesas dos investigados. O espaço segue aberto para eventuais manifestações. 

Jaqueline Fonseca

SUB-EDITOR I

Pós-graduada em jornalismo investigativo com 10 anos de experiência na cobertura política, econômica, judicial e local. Vencedora dos prêmios: Fenacor 2017, Fiero 2017 e MPRO 2016

Por Jaqueline Fonseca
postado em 12/09/2025 07:18
