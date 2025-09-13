Briga em quarto de motel termina com jovem ferida e fuga inesperada no Rio

Briga em quarto de motel termina com jovem ferida e fuga inesperada em São Gonçalo - (crédito: Reprodução)

Uma jovem de 20 anos precisou de atendimento médico após uma confusão dentro de um quarto de motel no bairro Laranjal, em São Gonçalo (RJ), na madrugada da última quinta-feira (11).

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Colubandê, a vítima sofreu ferimentos leves, foi levada para o Hospital Estadual Alberto Torres e deixou a unidade sem autorização.

Segundo a Polícia Civil, quatro pessoas — três mulheres e um homem — se envolveram em agressões mútuas durante a briga. Testemunhas relataram que o grupo consumia drogas quando uma das mulheres quebrou uma garrafa e atacou os demais.

Na fuga, ela pulou o muro do motel, desmaiou na queda e precisou de socorro. Após atendimento, foi conduzida à Delegacia de Alcântara para prestar depoimento.

