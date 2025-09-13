Briga em quarto de motel termina com jovem ferida e fuga inesperada no Rio

Uma jovem de 20 anos precisou de atendimento médico após uma confusão dentro de um quarto de motel no bairro Laranjal, em São Gonçalo (RJ), na madrugada da última quinta-feira (11).
De acordo com o Corpo de Bombeiros do Colubandê, a vítima sofreu ferimentos leves, foi levada para o Hospital Estadual Alberto Torres e deixou a unidade sem autorização.
Segundo a Polícia Civil, quatro pessoas — três mulheres e um homem — se envolveram em agressões mútuas durante a briga. Testemunhas relataram que o grupo consumia drogas quando uma das mulheres quebrou uma garrafa e atacou os demais.
Na fuga, ela pulou o muro do motel, desmaiou na queda e precisou de socorro. Após atendimento, foi conduzida à Delegacia de Alcântara para prestar depoimento.
