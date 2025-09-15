Câmara dos Deputados recebe evento sobre o combate ao câncer ginecológico

A Câmara dos Deputados será sede, nesta terça-feira (16/9), do 3º Fórum de Conscientização do Câncer Ginecológico, promovido pelo Grupo EVA. O evento reúne parlamentares, autoridades médicas e representantes da sociedade civil para debater políticas públicas de prevenção, diagnóstico e tratamento de tumores ginecológicos, com destaque para o câncer do colo do útero, que ainda mata mais de 8 mil mulheres por ano no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca).

O fórum, com o tema “Câncer Ginecológico em Debate: Caminhos para a Transformação da Saúde Pública, será aberto pela oncologista Andréa Paiva Gadêlha Guimarães, presidente do Grupo EVA, ao lado das deputadas Silvia Cristina, Laura Carneiro e Flávia Morais. Durante a abertura, Guimarães ressaltou a necessidade de políticas nacionais eficientes: “É inadmissível que oito mil mulheres brasileiras morram anualmente por uma doença que pode ser evitada com vacina e exames de rastreio”, afirmou.

No centro do debate estarão a vacinação contra o HPV, o rastreamento do câncer por meio do exame de DNA-HPV e a ampliação do acesso a tratamentos e novas tecnologias na oncologia ginecológica, previstas para os próximos anos. Representantes do Ministério da Saúde, do Inca e de organizações médicas e da sociedade civil vão compartilhar experiências e propor estratégias para melhorar a prevenção e reduzir a mortalidade entre mulheres em todo o país.

O lançamento da campanha nacional Setembro em Flor ocorrerá no evento, com o objetivo de dar visibilidade às mulheres que enfrentam o câncer ginecológico e de promover ações educativas em todo o Brasil. Para reforçar a mobilização e a importância da conscientização e prevenção da doença, o Congresso Nacional será iluminado.

Uma pesquisa inédita do Grupo EVA em parceria com o Instituto Locomotiva revelou que 57% das brasileiras desconhecem a relação entre o HPV e o câncer de colo do útero. O levantamento aponta ainda que 42% das mulheres não tomaram ou não se lembram de ter tomado a vacina, 29% desconhecem a função do exame Papanicolaou e 49% não sabem para que serve o exame de DNA-HPV. Para Guimarães, o dado evidencia a importância da informação de qualidade: “As fake news têm impacto enorme na vida das mulheres. Precisamos de campanhas claras e conjuntas para mudar esse cenário e salvar vidas”.

O fórum não só abordará a prevenção, mas também explorará as inovações na oncologia ginecológica, como a implementação de novos métodos de diagnóstico e tratamentos mais eficazes no Sistema Único de Saúde (SUS). O propósito é enfatizar a importância da colaboração entre governo, profissionais de saúde e sociedade civil, visando assegurar que mais mulheres tenham acesso a cuidados de saúde de qualidade e que os casos de câncer sejam identificados e tratados precocemente.

Programação

O 3º Fórum de Conscientização do Câncer Ginecológico do Grupo EVA será realizado no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, em Brasília, em 16 de setembro, das 14h às 19h. Para inscrições e mais informações acesse o link abaixo:

www.eva.org.br

Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca