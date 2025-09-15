InícioPolítica
CPMI do INSS

Relator da CPMI critica ausência do "Careca do INSS" em depoimento

Deputado Alfredo Gaspar afirma que comissão seguirá com apurações apesar da ausência de investigado central no esquema

"O trabalho da CPMI é sério, não é brincadeira de esconde-esconde", disse o relator - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), deputado Alfredo Gaspar (União-AL), criticou o cancelamento da oitiva de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", que estava programada para esta segunda-feira (15/9). O investigado é apontado como um dos principais articuladores do esquema de fraudes que desviou bilhões de reais dos cofres da Previdência.

“O trabalho da CPMI é sério, não é brincadeira de esconde-esconde! O principal investigado desse golpe bilionário, o Careca do INSS, mais uma vez voltou atrás e decidiu não comparecer à sessão. Não tem problema: o rastro da roubalheira também poderá ser esclarecido de outras formas”, afirmou Gaspar.

Segundo o relator, a ausência não comprometerá os trabalhos do colegiado, que seguirá buscando provas e depoimentos para identificar os responsáveis. “Quem meteu a mão no dinheiro suado dos aposentados, a última coisa a se esperar era ter palavra. A CPMI vai seguir firme para expor a verdade e cobrar justiça”, enfatizou.

O colegiado deve definir, ainda nesta semana, se adotará novas medidas para garantir a presença do investigado em futuras sessões.

15/09/2025 12:36
