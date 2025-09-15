Relator da CPMI critica ausência do "Careca do INSS" em depoimento

"O trabalho da CPMI é sério, não é brincadeira de esconde-esconde", disse o relator - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), deputado Alfredo Gaspar (União-AL), criticou o cancelamento da oitiva de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", que estava programada para esta segunda-feira (15/9). O investigado é apontado como um dos principais articuladores do esquema de fraudes que desviou bilhões de reais dos cofres da Previdência.

“O trabalho da CPMI é sério, não é brincadeira de esconde-esconde! O principal investigado desse golpe bilionário, o Careca do INSS, mais uma vez voltou atrás e decidiu não comparecer à sessão. Não tem problema: o rastro da roubalheira também poderá ser esclarecido de outras formas”, afirmou Gaspar.



Segundo o relator, a ausência não comprometerá os trabalhos do colegiado, que seguirá buscando provas e depoimentos para identificar os responsáveis. “Quem meteu a mão no dinheiro suado dos aposentados, a última coisa a se esperar era ter palavra. A CPMI vai seguir firme para expor a verdade e cobrar justiça”, enfatizou.

O colegiado deve definir, ainda nesta semana, se adotará novas medidas para garantir a presença do investigado em futuras sessões.

