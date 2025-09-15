CPMI foca em quebras de sigilo após desistência de "Careca do INSS"

O depoimento, previsto para as 16h, acabou cancelado e frustrou a expectativa de parlamentares que esperavam ouvir um dos personagens centrais do esquema - (crédito: Platobr Politica)

O advogado Cleber Lopes afirmou ao Correio que Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, "apenas seguiu as orientações da defesa" ao decidir não comparecer à reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS nesta segunda-feira (15/9). O depoimento, previsto para as 16h, foi cancelado, frustrando parlamentares que esperavam ouvir um dos principais envolvidos no esquema que teria desviado bilhões em aposentadorias e pensões.

Em nota à imprensa, a defesa informou que Antunes dará prioridade ao inquérito em andamento na Polícia Federal, que apura os mesmos fatos investigados pela CPMI. “Em razão da existência de inquérito policial com o mesmo objeto da CPMI, dará prioridade ao depoimento perante a Polícia Federal, considerando inclusive o lamentável clima político no âmbito da Comissão, o que se tem visto durante os depoimentos já prestados, o que sinaliza para uma oitiva improdutiva”, afirmou o advogado.

A decisão de não comparecer teve respaldo do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou que a presença do investigado é facultativa, ficando a seu critério se apresentar ou não.

Tanto o presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), quanto o vice-presidente, deputado Duarte Jr. (PSB-MA), destacaram que a ausência do investigado reforça a necessidade de aprofundar as apurações e ampliar o cerco a familiares e sócios envolvidos no esquema.

Para Viana, a desistência do depoente teve caráter estratégico. “A avaliação é de que ele usou toda a repercussão para enviar recados aos sócios e aos padrinhos políticos. Se sentiu abandonado quando foi preso, é a minha visão, está mostrando que pode revelar todo o esquema se continuar sendo negligenciado”, afirmou.

O senador ressaltou, no entanto, que a quebra dos sigilos fiscal e telefônico já garante à CPMI ferramentas essenciais para rastrear o fluxo financeiro. “Com os extratos bancários, podemos identificar com clareza todo o dinheiro que ele movimentou, a quem pagou, os países que visitou e onde escondeu os recursos”, completou.

Reações no Senado

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) considerou a ausência um direito legítimo, ainda que prejudicial ao andamento imediato das investigações. “Ele foi autorizado e exerceu o direito dele”, disse ao Correio.

Questionado sobre a relevância da oitiva, acrescentou: “Seria [relevante], mas você não pode obrigar a pessoa a produzir prova contra ela mesma, não? A gente tem que entender que é assim que funciona o processo." Para Vieira, o foco agora deve ser “avançar nas quebras de sigilo e ver as outras conexões desse indivíduo”.

Já o senador Izalci Lucas (PL-DF) fez duras críticas à ausência. Ele afirmou que a prisão preventiva de Antunes e do empresário Maurício Camisotti, realizada na última sexta-feira (12), foi fruto de requerimento aprovado pela CPMI. “Por incrível que pareça, eles já estavam sendo investigados, mas não havia ninguém na prisão. Então foi um avanço da CPMI e do INSS”, disse.

Para Izalci, o recuo de Camilo em depor levantou dúvidas sobre pressões externas. “No primeiro momento, a defesa disse que ele viria, e agora, na última hora, cancelou a vinda no depoimento dele aqui na CPMI. É lamentável, porque ele disse que ia falar muita coisa e agora a gente fica na dúvida. O que aconteceu? Quem o procurou? O que aconteceu nesse período da manhã para que ele desistisse?”, questionou.

Duarte Jr. classificou o cancelamento como um desrespeito ao parlamento e à sociedade. “Em um dia ele dizia que viria para colaborar, no outro se escondeu atrás de uma decisão judicial. O ‘careca do INSS’ não apenas desperdiçou a chance de ajudar a CPMI a desmantelar esse esquema criminoso, como também deixou de proteger a própria família, que ele mesmo expôs”, criticou.

Próximos passos

O presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), adiantou que a comissão se reunirá ainda nesta segunda, às 16h, com líderes da base e da oposição, além do relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), para definir a agenda da próxima semana.

A expectativa é votar novas convocações, incluindo ex-diretores do INSS, dirigentes sindicais e representantes de empresas suspeitas de participar do desvio de recursos. “É um quebra-cabeça que exige paciência e tranquilidade, mas a CPMI tem poder de polícia e condições de produzir um relatório com provas consistentes e a definição clara da responsabilidade de cada envolvido”, ressaltou.

A comissão já acumula centenas de requerimentos e deve concentrar esforços, nas próximas sessões, na aprovação de quebras de sigilo bancário, fiscal e telefônico para mapear o alcance da rede de fraudes. Parlamentares da base e da oposição concordam que, sem o depoimento de Antunes, a investigação seguirá com provas documentais e informações obtidas junto à Polícia Federal.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Política CPMI cancela reunião após "Careca do INSS" se recusar a depor

CPMI cancela reunião após "Careca do INSS" se recusar a depor Política Jair Renan sobre escolta de Bolsonaro ao hospital: "Espetáculo"

Jair Renan sobre escolta de Bolsonaro ao hospital: "Espetáculo" Política Nikolas Ferreira e Whindersson Nunes trocam ataques após morte de Charlie Kirk

Nikolas Ferreira e Whindersson Nunes trocam ataques após morte de Charlie Kirk Política Suspeito de matar Charlie Kirk não coopera com autoridades

Suspeito de matar Charlie Kirk não coopera com autoridades Política STF fez o que tinha que fazer, mas precisa voltar ao seu devido lugar quando crise passar, diz autor de Como as democracias morrem

STF fez o que tinha que fazer, mas precisa voltar ao seu devido lugar quando crise passar, diz autor de Como as democracias morrem Política Preso pela PF, "Careca do INSS" decide depor na CPMI hoje