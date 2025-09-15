InícioPolítica
CPMI DO INSS

CPMI cancela reunião após "Careca do INSS" se recusar a depor

A ausência tem respaldo jurídico, o STF determinou que a presença do investigado ao Senado é facultativa

Preso em operação da PF na última sexta-feira (12/9), o depoimento de Antônio era considerado um dos mais aguardados - (crédito: Reprodução/instagram)
Preso em operação da PF na última sexta-feira (12/9), o depoimento de Antônio era considerado um dos mais aguardados - (crédito: Reprodução/instagram)

A reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), marcada para a tarde desta segunda-feira (15/9), foi cancelada após a ausência de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”. Sua defesa comunicou ainda pela manhã que ele não compareceria ao colegiado. 

Preso em uma operação da Polícia Federal (PF) na última sexta-feira (12), o depoimento de Antônio era considerado um dos mais aguardados desde a criação da comissão, que investiga fraudes em benefícios previdenciários e descontos indevidos em aposentadorias e pensões.

Havia expectativa de que ele detalhasse a participação de grupos e entidades privadas em um esquema que teria causado prejuízos bilionários aos cofres públicos e aos segurados.

A decisão de não comparecer tem respaldo jurídico. O Supremo Tribunal Federal (STF) já havia determinado que a presença do investigado seria facultativa, cabendo a ele a escolha de se apresentar ou não ao Senado.

O presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), lamentou o cancelamento da sessão.“Perdemos a oportunidade de ouvir hoje um dos principais investigados no escândalo que desviou recursos dos aposentados. É lamentável, mas a comissão seguirá trabalhando para que a verdade venha à tona e os culpados sejam responsabilizados” , afirmou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

 

Saiba Mais

Danandra Rocha

Repórter de política

Formada pela Faculdade Anhanguera de Brasília, tem experiência em assessoria, televisão e rádio. É repórter da editoria de Política, na cobertura do Congresso.

Por Danandra Rocha
postado em 15/09/2025 11:41
x