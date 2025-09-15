InícioBrasil
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Homem condenado a 56 anos por estuprar enteadas em SC é preso no Paraguai

Ex-mulher realizou a denúncia em 2023, após o condenado abusar sexualmente de suas filhas de cinco e seis anos na época; criminoso estava foragido da Justiça brasileira e fugiu para o país vizinho

Ao longo das investigações, a Polícia Militar do estado levantou informações de que o condenado havia fugido para o país vizinho, fato confirmado pela Inteligência da Polícia Civil - (crédito: Polícia Civil de Santa Catarina/Divulgação)

A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu no Paraguai um homem condenado a 56 anos de prisão por estuprar as próprias enteadas, de cinco e seis anos, no município de José Boiteux. A denúncia foi feita em 2023 pela ex-mulher do agressor.

Além de abusar das crianças, o homem ameaçava de morte a mãe das vítimas caso ela revelasse os crimes. Diante das ameaças, a mulher procurou a delegacia, onde foi instaurado inquérito policial. A investigação reuniu provas que confirmaram a autoria e a materialidade dos abusos.

O Ministério Público da comarca de Ibirama condenou o homem, que ao tomar conhecimento da sentença fugiu de José Boiteux e passou a ser considerado foragido. Ao longo das investigações, a Polícia Militar levantou indícios de que ele havia escapado para o Paraguai, informação posteriormente confirmada pelo setor de Inteligência da Polícia Civil.

A prisão, realizada na quarta-feira (10/9), se deu após operação integrada entre as polícias Militar e Civil catarinense, Polícia Federal e Polícia Nacional do Paraguai. As autoridades paraguaias localizaram o indivíduo e o prenderam em Katuete, entregando-o à Polícia Federal na cidade de Foz do Iguaçu.

*Estagiário sob a supervisão de Rafaela Gonçalves 

Iago Mac Cord*

Estagiário Repórter

Estudante de Jornalismo, estagiando na editoria de Política, Economia e Brasil. Busco me especializar em coberturas de conflito e trabalhar como correspondente internacional.

Por Iago Mac Cord*
postado em 15/09/2025 10:43
