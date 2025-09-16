Feto de sete meses é encontrado em caçamba de lixo em Minas Gerais

Um feto, de idade gestacional aproximada de 7 meses, foi encontrado em uma caçamba de lixo de Manhuaçu (MG), na Zona da Mata, nessa segunda-feira (15/9).
O feto foi achado por uma equipe do serviço municipal de coleta de lixo, que compactava o material recolhido do bairro São Vicente. A Polícia Militar fez buscas na região, mas, até o momento, não identificou a gestante.
O local foi isolado e a Polícia Civil realizou perícia que pode auxiliar na investigação do caso.
