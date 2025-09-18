Ministério da Saúde inclui triagem para autismo em atendimento no SUS

O Ministério da Saúde lançou, nesta quinta-feira (18/9), uma nova linha de cuidado voltada ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). A principal diretriz estabelece a aplicação do teste M-Chat em todas as crianças entre 16 e 30 meses atendidas na atenção primária do Sistema Único de Saúde (SUS).

O questionário, com 23 perguntas respondidas por pais ou responsáveis, será usado para identificar sinais iniciais do transtorno. Segundo a pasta, a triagem passará a integrar a rotina de avaliação do desenvolvimento infantil.

“Pela primeira vez, o ministério estabelece uma linha de cuidado para o TEA. O centro dela, a recomendação mais importante, é o esforço do diagnóstico precoce no início dos cuidados e intervenções”, afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, na coletiva de hoje.

O exame estará disponível na Caderneta Digital da Criança e no prontuário eletrônico E-SUS. Com os dados registrados, profissionais poderão encaminhar casos suspeitos para serviços especializados e orientar famílias sobre estímulos necessários.

“A atuação precoce é fundamental para a autonomia e a interação social futura”, disse Padilha durante a coletiva.

A diretriz também prevê a utilização do Projeto Terapêutico Singular (PTS), instrumento que organiza o cuidado a partir da construção de planos individualizados por equipes multiprofissionais em conjunto com familiares.

A proposta inclui capacitação de trabalhadores da saúde, orientação parental, grupos de apoio e estratégias de intervenção no ambiente domiciliar. A expectativa é reduzir a sobrecarga dos cuidadores e fortalecer vínculos afetivos.

Segundo estimativas do governo federal, cerca de 1% da população brasileira vive com TEA. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que 71% desse grupo apresentam outras deficiências associadas.

“A nova linha de cuidado também orienta sobre os fluxos de encaminhamento, esclarecendo quando o paciente atendido nos Centros Especializados em Reabilitação (CER) deve ser encaminhado a outros serviços, como os de saúde mental, caso apresente sofrimento psíquico”, destacou a pasta, citando a fala de Padilha na coletiva.

Para Padilha, a estratégia amplia o alcance da rede e antecipa os estímulos necessários para desenvolvimento.

“As medidas são para fortalecer a atenção primária e reforçar a observação, orientar os profissionais de saúde para adoção desses métodos de rastreamento”, declarou Padilha na coletiva. “Não precisa fechar o diagnóstico para começar as ações. Tem um impacto muito grande no desenvolvimento dessas crianças.”

