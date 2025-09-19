Em tratamento contra câncer, Roseana Sarney posta foto com cabeça raspada

A deputada federal e ex-governadora do Maranhão, Roseana Sarney, enfrenta câncer de mama e publica foto com a cabeça raspada - (crédito: Reprodução/Instagram/@roseanasarney)

A deputada federal Roseana Sarney publicou, nesta sexta-feira (19/9), nas redes sociais, uma foto com a cabeça raspada. A deputada e ex-governadora do Maranhão está tratando um câncer de mama, no qual compartilhou com o público em agosto de 2025.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A deputada compartilhou na legenda: “Pronta para mais uma etapa com fé em Deus que tudo dará certo. Conto com as vibrações positivas de todos vocês”. Roseana posta com frequência em suas redes, vídeos de atualizações da sua saúde.

Leia também: Roseana Sarney enfrenta novo diagnóstico de câncer de mama e pede orações

Esta não é a primeira vez que Roseana enfrenta o câncer. Em 1998, ela passou por quatro cirurgias, incluindo a remoção de um nódulo no pulmão, um tumor na mama, uma histerectomia e a retirada de nódulos intestinais, em um procedimento de cerca de oito horas.

Em 2002, Roseana foi novamente diagnosticada com câncer de mama, passando por uma cirurgia para retirada de nódulos em ambas as mamas. Até 2016, ela acumulou 23 cirurgias relacionadas a tumores, benignos e malignos, sendo a primeira aos 19 anos.



Estagiária sob supervisão de Jaqueline Fonseca