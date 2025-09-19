Polícia identifica dois matadores do delegado

A Polícia Civil de São Paulo divulgou, ontem, os nomes de dois suspeitos de envolvimento no assassinato do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes, na noite de segunda-feira, em Praia Grande (SP). Flavio Henrique Fernandes e Felipe Avelino de Souza, conhecido como "Mascherano", estão foragidos e teriam participado do fuzilamento. Não se sabe, porém, que função ocuparam na operação — quatro homens estavam na Toyota SW4 usada no crime, mas dois foram os responsáveis pelos disparos contra o policial aposentado, depois que o Fiat Argo que dirigia chocou-se com dois ônibus e capotou.

"Não resta dúvida do envolvimento do PCC (Primeiro Comando da Capital), principalmente pela participação do "Mascherano". O crime organizado participou da execução. A dúvida que resta é sobre a motivação: se ela está relacionada à carreira do delegado ou pela atuação na prefeitura de Praia Grande", afirmou o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, na coletiva em que os nomes dos dois suspeitos foram divulgados.

Os investigadores chegaram aos suspeitos depois de colherem material genético no segundo carro utilizado na operação. Isso porque o Toyota foi incendiado na fuga, mas um Jeep Renegade que transportou os matadores foi encontrado intacto, a poucos quilômetros de onde aconteceu o fuzilamento de Ferraz. Fernandes e "Mascherano" já constavam na base de dados da polícia com os nomes de criminosos ligados ao PCC.

A força-tarefa criada para investigar o assassinato de Ferraz apura a ligação de um chefe da facção, que deixou um presídio federal há um mês, com o assassinato. A investigação, porém, não afasta outras possibilidades, embora trabalhe com duas principais suspeitas: vingança dos bandidos ou retaliação pela atuação do ex-delegado-geral na Prefeitura de Praia Grande, onde era secretário de Administração. De acordo com o Ministério Público de São Paulo (MP-SP), o policial aposentado estava há muito tempo marcado para morrer pelo Primeiro Comando — ele foi o responsável pela prisão de Marcos Herbas Camacho, o Marcola, que está preso na penitenciária federal de Brasília. Ferraz era considerado um inimigo do PCC.

"Pacote"

Também ontem, Dahesly Oliveira Pires, de 25 anos, foi presa temporariamente por transportar um dos fuzis usados no assassinato de Ferraz. Ela seria namorada de um dos envolvidos no crime e, além de responder a processo por tráfico de drogas, era procurada desde 2023. A jovem foi ouvida no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e, no depoimento, não deu indícios sobre a motivação do crime — apenas passou informações sobre a logística.

Moradora de Diadema (SP), ela admitiu aos policiais que viajou ao litoral paulista para buscar um "pacote" — que, segundo os investigadores, era um dos fuzis usados no assassinato de Ferraz. Ela teria sido acionada por um homem, que disse desconhecer, que lhe pediu para ir à Praia Grande retirar uma encomenda.

Na chegada ao município, pegou o pacote e o levou para São Paulo. Na capital, afirmou que o mesmo homem que a recrutou encontrou-se com ela e levou o objeto. Dahesly alegou que não tinha ideia daquilo que transportara.

Os agentes, porém, encontraram as fotos do fuzil no celular da mulher, que, por causa disso, foi presa preventivamente. Antes dela, a polícia tomou depoimento de duas pessoas que têm parentesco com os homens que participaram do assassinato de Ferraz — não foi esclarecido se são ligados àqueles cujos nomes foram divulgados. (Com Agência Estado e Caetano Yamamoto, estagiário sob a supervisão de Fabio Grecchi)

