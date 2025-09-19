Turista morre em praia potiguar ao tentar salvar filho afogado

O homem foi retirado das águas já em parada cardiorrespiratória - (crédito: Reprodução/Tibau Notícias Pipa)

Um turista mineiro de 45 anos morreu na Praia de Tabatinga, em Nísia Floresta, na Grande Natal (RN), no Nordeste, ao tentar salvar o filho que se afogava. Segundo populares, a família é de São João Del-Rei (MG), na Região Central do estado.

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN) foi acionado à tarde para uma ocorrência de afogamento em frente a um restaurante na praia. No local, foi constatado que duas pessoas, pai e filho, haviam sido arrastadas pela correnteza.

Segundo os registros, o menino, que tem 9 anos, foi levado primeiro pelas águas. O pai dele entrou no mar para tentar salvá-lo, mas se afogou.

O menino foi retirado das águas por uma tia. Já o homem foi resgatado pela equipe dos bombeiros. Ele foi encontrado em grau 6 de afogamento, já em parada cardiorrespiratória.

De acordo com a corporação, os militares iniciaram de imediato procedimentos de reanimação cardiopulmonar (RCP). Uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi levada ao local pelo helicóptero Potiguar 2 e também ajudou nas manobras.

Depois de 70 minutos, o homem não reagiu aos estímulos e a médica confirmou a morte. O corpo foi removido para o Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep). Ainda não há informações sobre o translado do corpo.

Policial de BH afogado

Em julho deste ano, outro mineiro morreu afogado nas águas do estado potiguar. O policial militar Carlos Eduardo de Oliveira Leôncio, de 36 anos, foi arrastado pela maré da Praia de Pipa, em Tibau do Sul (RN).

Carlos era cabo e atuava no 34ª Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), no Bairro Caiçara, Região Noroeste de Belo Horizonte. Ele desapareceu na quinta-feira de 24 de julho e o corpo foi encontrado na manhã do dia seguinte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte, o policial estava no mar acompanhado de outras três pessoas. Três conseguiram sair da água, uma delas com a ajuda de um surfista, mas o cabo foi levado pela correnteza e se afogou.