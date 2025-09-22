Quem é a "Rainha da cavalgada", encontrada morta no interior do Ceará

A jovem Gabrielly Moreira de 16 anos, morreu após passar mal enquanto saia com os amigos - (crédito: Reprodução/instagram/@portalcabulosopb)

A jovem modelo Gabrielly Moreira, de 16 anos, foi encontrada morta na madrugada da última sexta-feira (19/9), após sair para um bar acompanhada de amigos. O caso ocorreu no município de Pedra Branca, interior do Ceará. A família da garota informou que o corpo de Gabrielly foi encontrado em um lote em construção.

Gabrielly era conhecida por participar de eventos na cidade e chegou a ser eleita Rainha da Cavalgada de Pedra Branca. A causa da morte não foi descoberta até o momento. Amigos da vítima relataram que ela passou mal e morreu, sem muitas informações. O motivo do corpo ter sido encontrado dentro de uma construção ainda é desconhecido. A polícia do Ceará investiga o caso.

A menina teria saído de casa na noite da quinta-feira (18/9) acompanhada de dois colegas adolescentes e uma jovem de 18 anos. Durante a madrugada, os pais de Gabrielly foram acordados pelos amigos da menina, que informaram que ela havia passado mal. Ao chegar no local, eles encontraram a adolecente sendo atendida pelo Samu, mas já sem vida.

A Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Elza Gomes Martins, local onde a menina estudava, publicou uma nota de pesar nas redes sociais.