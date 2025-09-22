Câmera de segurança flagra o momento em que advogada é executada a tiros

A advogada criminalista Kamila Cristina Rodrigues dos Santos, de 32 anos, foi assassinada no Bairro Ermelinda, Região Noroeste de BH, na manhã desta segunda-feira (22/09). Câmeras de segurança registraram o momento do homicídio.
O autor do crime chegou em um carro de cor prata na rua Otaviano Fabri, onde cercou a advogada. Ele saiu do carro, disparou a arma com pelo menos 20 tiros e fugiu.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Ainda não se sabe quem é o autor ou a motivação do crime. A Polícia Civil investiga o caso.
Saiba Mais
- Brasil Em vídeo, advogada morta com 20 tiros disse estar "em guerra"; veja
- Brasil Ex-vereador e irmão espancam homem com taco de beisebol e martelo; veja
- Brasil Presidente da OAB-MG sobre morte de advogada em BH: "Afronta à classe"
- Brasil Quem é a advogada criminalista morta com 20 tiros em Belo Horizonte
- Brasil Advogada é assassinada com 20 tiros em Belo Horizonte
- Brasil PF explode 270 balsas de garimpo ilegal na Amazônia e senadores reagem
postado em 22/09/2025 17:38 / atualizado em 22/09/2025 17:40