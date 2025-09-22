Câmera de segurança flagra o momento em que advogada é executada a tiros

Advogada foi morta a tiros no bairro Ermelinda, em Belo Horizonte (MG) - (crédito: câmera de segurança)

A advogada criminalista Kamila Cristina Rodrigues dos Santos, de 32 anos, foi assassinada no Bairro Ermelinda, Região Noroeste de BH, na manhã desta segunda-feira (22/09). Câmeras de segurança registraram o momento do homicídio.

O autor do crime chegou em um carro de cor prata na rua Otaviano Fabri, onde cercou a advogada. Ele saiu do carro, disparou a arma com pelo menos 20 tiros e fugiu.

Ainda não se sabe quem é o autor ou a motivação do crime. A Polícia Civil investiga o caso.