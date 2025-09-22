Macaca baleada no Rio de Janeiro morre após complicações

A macaca-prego fêmea encontrada baleada na Rua Piratininga, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, não resistiu aos ferimentos e morreu, no domingo (21/9). O animal, apelidado de Maria, havia sido atingido por um tiro na região cervical, que causou a paralisia dos membros inferiores.

Segundo o Instituto Vida Livre, responsável pelo resgate e acolhimento da primata, Maria não resistiu à anestesia aplicada para a retirada do projétil que estava alojado na coluna. Desde a semana passada, ela recebia acompanhamento veterinário, aquecimento e alimentação assistida.

Em nota, a instituição lamentou a perda e criticou a violência contra a fauna brasileira. “O país que faz leis para proteger seus bandidos ainda trata os crimes contra sua biodiversidade como algo menor. Maria não resistiu ao procedimento anestésico, depois de ter sido vítima de um tiro, que a deixou paraplégica”, destacou o comunicado.

As circunstâncias do ataque ainda são desconhecidas. O caso foi comunicado ao Ibama e à Polícia Civil. A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) instaurou inquérito para apurar a autoria e a motivação do crime.