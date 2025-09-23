PM mata suspeito de integrar grupo do PCC ligado a morte de ex-delegado

A Polícia Militar de São Paulo matou, nesta terça-feira (23/9), Cleberson Paulo dos Santos, de 39 anos, conhecido como "Nego Mimo" ou "Nego Limo". Ele era apontado como integrante do Bonde dos 14, grupo ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e suspeito de envolvimento no plano de execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes, morto na semana passada em Praia Grande, litoral paulista.

A informação foi divulgada pelo Estadão. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o suspeito estava foragido após não retornar ao sistema prisional durante uma saída temporária. Ele já havia sido condenado por homicídio e respondia também por crimes como tráfico de drogas, uso de documentos falsos, corrupção de menores e participação em organização criminosa.

O secretário de Segurança, Guilherme Derrite, afirmou que Cleberson integrava um núcleo estratégico do PCC, considerado composto pelos 14 criminosos mais importantes em atuação nas ruas. "Esse criminoso foi apontado em relatório da Polícia Civil como responsável por planejar e executar um atentado contra o então delegado-geral em 2019", disse.

Confronto

Equipes do Batalhão de Choque foram acionadas após denúncia de que o suspeito estava na região da Vila Curuça, zona leste da capital. Durante a abordagem, o homem teria reagido e atirado contra os policiais. Os policiais então revidaram, baleando-o no tórax. Cleberson chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Santa Marcelino, no Itaim Paulista, mas não resistiu.

A polícia apreendeu com o suspeito uma pistola 9 mm com numeração raspada.