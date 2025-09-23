Governo passa a recomendar mamografia a partir dos 40 anos, mesmo sem sintomas de câncer

A faixa etária de 40 a 49 anos concentra 23% dos casos da doença e a detecção precoce aumenta as chances de cura - (crédito: Honório Moreira/OIMP/D.A Press)

O câncer de mama é o mais comum e o que mais mata mulheres, com 37 mil casos por ano. O Ministério da Saúde, visando melhorar o diagnóstico e assistência contra o tumor maligno da doença, anunciou, nesta terça-feira (23/9), que vai garantir o acesso à mamografia no Sistema Único de Saúde (SUS) a mulheres de 40 a 49 anos, mesmo sem sinais ou sintomas de câncer.

Essa faixa etária concentra 23% dos casos da doença e a detecção precoce aumenta as chances de cura. A recomendação é que mulheres com essa idade tenham os exames feitos sob demanda, e a paciente deve ser orientada sobre os benefícios e desvantagens de fazer o rastreamento.

Mulheres com esta idade apresentavam dificuldades com o exame em rede pública devido à necessidade de apresentar sintomas. Apesar disso, as mamografias no SUS em pacientes com menos de 50 anos representam 30% do total, equivalente a mais de 1 milhão em 2024.

“Garantir a mamografia a partir dos 40 anos no SUS é uma decisão histórica. Estamos ampliando o acesso ao diagnóstico precoce em uma faixa etária que concentra quase um quarto dos casos de câncer de mama. Enquanto alguns países erguem barreiras e restringem direitos, o Brasil dá o exemplo ao priorizar a saúde das mulheres e fortalecer o sistema público”, destacou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Outra medida é a ampliação da faixa etária para o rastreamento ativo, quando a mamografia deve ser solicitada de forma preventiva a cada dois anos. A idade limite, que até então era de 69 anos, passará a ser até 74 anos. Quase 60% dos casos da doença estão concentrados dos 50 aos 74 anos e o envelhecimento é um fator de risco para o câncer de mama.

*Estagiário sob supervisão de Andreia Castro

