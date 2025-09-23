Governo passa a recomendar mamografia a partir dos 40 anos, mesmo sem sintomas de câncer

O câncer de mama é o mais comum e o que mais mata mulheres, com 37 mil casos por ano. O Ministério da Saúde, visando melhorar o diagnóstico e assistência contra o tumor maligno da doença, anunciou, nesta terça-feira (23/9), que vai garantir o acesso à mamografia no Sistema Único de Saúde (SUS) a mulheres de 40 a 49 anos, mesmo sem sinais ou sintomas de câncer.
Essa faixa etária concentra 23% dos casos da doença e a detecção precoce aumenta as chances de cura. A recomendação é que mulheres com essa idade tenham os exames feitos sob demanda, e a paciente deve ser orientada sobre os benefícios e desvantagens de fazer o rastreamento.
Mulheres com esta idade apresentavam dificuldades com o exame em rede pública devido à necessidade de apresentar sintomas. Apesar disso, as mamografias no SUS em pacientes com menos de 50 anos representam 30% do total, equivalente a mais de 1 milhão em 2024.
“Garantir a mamografia a partir dos 40 anos no SUS é uma decisão histórica. Estamos ampliando o acesso ao diagnóstico precoce em uma faixa etária que concentra quase um quarto dos casos de câncer de mama. Enquanto alguns países erguem barreiras e restringem direitos, o Brasil dá o exemplo ao priorizar a saúde das mulheres e fortalecer o sistema público”, destacou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Outra medida é a ampliação da faixa etária para o rastreamento ativo, quando a mamografia deve ser solicitada de forma preventiva a cada dois anos. A idade limite, que até então era de 69 anos, passará a ser até 74 anos. Quase 60% dos casos da doença estão concentrados dos 50 aos 74 anos e o envelhecimento é um fator de risco para o câncer de mama.
*Estagiário sob supervisão de Andreia Castro
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais
- Brasil Estátua da Havan em Petrolina é destruída por incêndio criminoso; vídeos
- Brasil FAB derruba aeronave suspeita no Amazonas vinda do Peru
- Brasil PF desarticula quadrilha com atuação no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
- Brasil Avião de Alckmin não consegue pousar e arremete para Brasília
- Brasil 'Pupilas da Prazeres', o legado de uma das maiores e mais antigas parteiras do Brasil