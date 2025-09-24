Anvisa proíbe venda de cafés e suplementos alimentares irregulares

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e a proibição da venda de todos os lotes do Café Torrado e Moído Extraforte e Tradicional da marca Câmara. Além disso, também foram proibidos a comercialização de suplementos alimentares das empresas Axis Nutrition Indústria e Comércio de Alimentos Ltda e Nutrimix.

Leia mais: Anvisa libera novo remédio que promete revolucionar o sono

Os cafés da marca Câmara foram proibidos de serem comercializados, distribuídos, fabricados, propagandeados e usados. A medida foi tomada depois que a Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde do estado do Rio de Janeiro confirmou a origem desconhecida do produto. A embalagem indica que o café é fabricado por empresas irregulares. Além disso, foi encontrado fragmentos de um corpo estranho, semelhantes a vidro

Os alimentos da Axis Nutrition Indústria também tiveram os produtos proibidos de serem comercializados, distribuídos, fabricados, propagandeados e usados. A ação fiscal identificou falhas graves nas boas práticas de fabricação de alimentos pela empresa, como a ausência de responsável técnico legalmente habilitado; falhas no controle de qualidade e segurança de água potável; ausência de registros das operações e fluxo de produção cruzado para as operações realizadas; alta de precisão no Programa de Controle de Alergênicos (PCAL); ausência de rastreabilidade dos produtos e das matérias-primas usadas; falhas nos critérios de seleção das matérias-primas; e ausência de controle de qualidade e de estudos de estabilidade dos produtos acabados.

Leia mais: Medicamento é recolhido pela Anvisa por risco de conter caco de vidro