Polícia apreende R$ 3 milhões em espécie de família que extorquia médico

Família é investigada por extorsão, posse ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro e delitos contra a ordem tributária e econômica - (crédito: Divulgação/PCBA)

A Polícia Civil da Bahia cumpriu, na manhã desta sexta-feira (26/9), seis mandados de busca e apreensão em Jequié, e prisão em flagrante de três homens, pai e dois filhos, de 55, 36 e 27 anos. Eles são investigados por extorsão, posse ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro e delitos contra a ordem tributária e econômica.

No cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos mais de R$ 3 milhões em espécie, joias avaliadas em cerca de R$ 500 mil, sete armas de fogo, entre pistolas, revólveres e carabinas, além de 30 veículos encontrados em um sítio usado pelo grupo.

Veja o vídeo:

As investigações apontam que os presos exigiam de um médico e esposa, moradores de Vitória da Conquista (BA), a entrega de veículos e imóveis avaliados em aproximadamente R$ 3 milhões, mediante ameaças.

Três imóveis em fase de transferência tiveram as matrículas bloqueadas pela Justiça, após requerimento da autoridade policial, diante da suspeita de falsificação documental para obtenção de empréstimos fraudulentos em instituições financeiras. Ainda conforme as apurações, em apenas cinco anos o grupo movimentou cerca de R$ 90 milhões em contas bancárias pessoais.

