RIO DE JANEIRO

Mulher é condenada por drogar e causar morte de colombiano

A causa da morte do colombiano foi determinada como edema pulmonar. Exames constataram que havia clonazepam, ecstasy e metanfetamina no sangue da vítima

Decisão ressalta que "o lastro probatório produzido é robusto e cristalino" - (crédito: Divulgação/TJRJ)

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou Claudia Mayara Alves Soliva a 20 anos e 10 dias de prisão pelo latrocínio (roubo seguido de morte) do economista colombiano Manuel Felipe Martínez Mantilla. O crime ocorreu em outubro do ano passado e a decisão foi divulgada nesta sexta-feira (26/9).

A vítima sofreu o golpe comumente conhecido como "boa noite, Cinderela". O turista recebeu um remédio sedativo que o deixou inconsciente. Após a inconsciência da vítima, Claudia roubou o cartão de crédito de Manuel e efetuou diversas compras. A causa da morte do colombiano foi determinada como edema pulmonar. Exames constataram que havia clonazepam, ecstasy e metanfetamina no sangue da vítima.

Decisão assinada pela juíza Camila Rocha Guerin, da 36ª Vara Criminal da Comarca da Capital, ressalta que "o lastro probatório produzido é robusto e cristalino em demonstrar o evento delitivo praticado pela acusada. Não há, nos autos, prova capaz de afastar a autoria e a materialidade em questão".

A Justiça também manteve a prisão preventiva da ré, porque "não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a revogação, já que os indícios de autoria se firmaram com a presente sentença e que o seu estado de liberdade afronta a garantia da ordem pública, em especial considerando o modus operandi do crime em questão".

postado em 26/09/2025 09:54 / atualizado em 26/09/2025 10:02
