Como identificar bebidas adulteradas: dicas para evitar riscos à saúde

Produtos ilegais chegam a ser vendidos até 48% mais baratos do que os originais - (crédito: - pickpik.com creative commons)

Nos últimos dias, ao menos cinco pessoas morreram em São Paulo depois de ingerirem bebidas adulteradas com metanol, substância altamente tóxica para o organismo. Além do risco de morte, esse tipo de falsificação pode causar intoxicação grave, lesões internas e até sequelas permanentes. Para se proteger, é fundamental estar atento a sinais de adulteração e adotar práticas seguras na hora da compra.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Associação Brasileira de Bebidas Destiladas (ABBD) e o Sindicato do Comércio Atacadista do Distrito Federal (Sindiatacadista-DF) orientam os consumidores a seguirem alguns cuidados:

Verifique se há alteração no rótulo: procure por erros de impressão, informações em outros idiomas e ausência de advertências obrigatórias;

Cheque o volume da garrafa: muito acima ou abaixo do padrão pode ser sinal de fraude;

Olhe o lacre: ele deve estar intacto, sem sinais de violação;

Observe o líquido: diferenças na cor, partículas estranhas ou cheiro incomum indicam adulteração;

Desconfie do preço: produtos muito abaixo do valor de mercado geralmente são falsificados;

Compre em locais confiáveis: evite vendedores informais ou estabelecimentos sem reputação.

Riscos

O consumo de bebidas adulteradas com metanol pode causar sintomas como dor de cabeça intensa, náuseas, tontura, visão turva e confusão mental. Em casos mais graves, pode levar à cegueira e à morte.

Se houver suspeita de ingestão, a recomendação é procurar atendimento médico imediato e, se possível, guardar a embalagem para auxiliar na investigação.

A ABBD alerta que o avanço do comércio de bebidas falsificadas no Brasil é uma ameaça grave à saúde pública. Segundo estudo da Euromonitor, em 2024 o país deixou de arrecadar R$ 28 bilhões em impostos devido ao mercado ilícito. Produtos ilegais chegam a ser vendidos até 48% mais baratos do que os originais, estimulados pela alta carga tributária e pela falta de fiscalização.