Criança de 5 anos sobrevive a acidente de trânsito, mas perde os pais na tragédia

Um acidente de trânsito na BR-424 cidade de Garanhuns, Pernambuco, deixou dois mortos e um sobrevivente. As vítimas eram um homem e uma mulher de 31 e 33 anos respectivamente, eles não tiveram os nomes divulgados e acabaram morrendo no local presos às ferragens. O filho do casal, de apenas cinco anos de idade, sobreviveu.

A principal suspeita é que o veículo da família tenha colidido com um cavalo e acabou perdendo o controle e capotando a ribanceira abaixo. O animal também foi encontrado morto no local, que fica no quilômetro 95 da BR-424 e é conhecido como curva das laranjeiras ou curva da morte, devido ao alto número de acidentes no local.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal o veículo com os corpos foi encontrado por volta das 13 horas da última segunda-feira (29/9) nas margens da estrada, já o acidente pode ter ocorrido entre o sábado e o domingo. A criança, que não chegou a sofrer ferimentos, foi localizada fora do veículo por um morador da região que foi levado para o Hospital Dom Moura, onde passou por atendimento médico.

A família estava desaparecida desde a noite do sábado (27/9), quando saíram de uma propriedade rural em direção a cidade e acabaram não dando mais noticias. A Polícia Civil do estado de Pernambuco declarou que um inquérito policial foi instaurado e que mais informações serão esclarecidas com o andamento da investigação.

