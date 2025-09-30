Frigorífico de bolsonarista troca aviso contra petistas: "Ladrão não é bem-vindo"

O frigorífico ficou famoso no meio bolsonarista pela venda de produtos com imagens de Jair Bolsonaro (PL) e de Donald Trump - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A Casa de Carnes Frigorífico Goiás Ltda, em Goiânia, famosa pelo apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), resolveu substituir o cartaz com a mensagem “petista aqui não é bem-vindo”, exposta na vitrine do estabelecimento na última semana.

Após o Ministério Público de Goiás determinar que a empresa retirasse o cartaz por teor discriminatório contra consumidores por convicção política, o dono do estabelecimento, o empresário Leandro Batista da Nóbrega, colocou um novo aviso: “Ladrão aqui não é bem vindo. Quem apoia ladrão também não”. Confira:

Um dia após ser autuado em 300 mil reais por uma ação do Ministério Público de Goiás (MPGO) por exibir um cartaz com a frase "Petista aqui não é bem-vindo", o Frigorífico Goiás decidiu mudar o slogan. Nesta terça-feira (30), o estabelecimento trocou a mensagem e passou a estampar… pic.twitter.com/rwWKqCqi2t — Tumulto BR (@TumultoBR) September 30, 2025

O frigorífico ficou famoso no meio bolsonarista pela venda de produtos com imagens de Jair Bolsonaro (PL) e de Donald Trump. Um dos produtos mais famosos é a "Picanha do mito", que levava uma imagem do ex-presidente do Brasil.

A recente denúncia relacionada ao cartaz contra o PT somasse a uma série de polêmicas e investigações sobre a empresa. Venda de produtos vencidos, morte de cliente e uso indevido de imagem são alguns dos casos.

Morte de cliente

Em 2022, durante o primeiro turno das eleições, o frigorífico realizou a promoção da “Picanha do Mito”, em homenagem ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A promoção do corte de picanha — R$ 22 o quilo — atraiu uma multidão e gerou tumulto no estabelecimento. Uma das clientes que estava na loja, chamada Yeda Batista, de 46 anos, foi esmagada na porta do estabelecimento durante a confusão.

Ela saiu do local com a perna inchada e sentindo dores. "Ela gritava de dor. A perna dela inchou muito. No hospital, descobrimos que uma veia estourou e provocou hemorragia. Nem deu tempo de fazer cirurgia para salvá-la", desabafou o marido, Wanderley de Paula Dias, em entrevista ao portal g1.

"Não imaginávamos que o machucado ia causar a morte dela. É uma perda grande, sem tamanho. A gente vivia em função dela, que organizava tudo para a família", completou o marido, que é capitão aposentado do Corpo de Bombeiros.

Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso foi considerado como morte acidental.

A ação publicitária do frigorífico utilizou a foto de Bolsonaro — candidato à reeleição em 2022 — e do cantor sertanejo Gusttavo Lima, que chegou a ser sócio do estabelecimento. A Justiça Eleitoral interviu e determinou que a Casa de Carnes encerrasse imediatamente a promoção e apagasse as publicações das redes sociais, sob multa diária de R$ 10 mil.

Propaganda eleitoral

Um helicóptero adesivado nas cores verde e amarelo, com a mensagem “Bolsonaro Presidente” chegou a ser usado pela empresa durante uma motociata bolsonarista em Goiânia, também em 2022.

O Ministério Público Eleitoral acionou o Tribunal Regional de Goiás para que o frigorífico e, o então sócio, Gusttavo Lima, fossem condenados a pagar R$ 20 mil por propaganda eleitoral irregular.

Uso indevido de imagem

Outro sertanejo, o cantor Leonardo, já processou o estabelecimento por uso indevido de imagem para a venda de produtos nas redes sociais e site. Segundo o cantor goiano, em 2020, ele recebeu do frigorífico uma caixa com peças de churrasco. Em agradecimento, uma foto com os “recebidos” foi publicada nas redes sociais de Leonardo e repostada pelo estabelecimento.

No entanto, o frigorífico continuou utilizando a imagem para fins promocionais anos depois do fato, sem autorização do cantor.

Produtos vencidos

Ainda em 2022, o frigorífico em Goiânia foi autuado pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) por vender produtos impróprios para o consumo. Durante uma fiscalização, foram apreendidos mais de 44 quilos de carne sem informações sobre a data da embalagem e prazo de validade.

Outros 5,5 kg de carne e 10 unidades de tempero e suco de laranja vencidos foram encontrados e descartados no local.

O Correio entrou em contato com o Casa de Carnes Frigorífico Goiás Ltda, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem. O espaço segue aberto para eventuais posicionamentos.